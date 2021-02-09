Москва, 9 февраля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Возможность введения минимальной розничной цены на пиво снова обсуждается в России, такое предложение уже внёс в Евразийскую экономическую комиссию Минфин. Об этом сообщает 9 февраля издание «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией в супермаркете

В Минфине пояснили, что ввести минимальную розничную цену на алкоголь крепостью менее 28 процентов могут после внесения изменений в договор ЕАЭС. Такое предложение внесли в ЕЭК, но решений пока нет.

Издание отмечает, что в феврале 2019 года предложение поступало от Союза российских пивоваров (СРП), но крупнейшие производители его не одобрили, а «Балтика», Heineken и AB InBev Efes вышли из объединения.

В СРП пояснили, что в текущих условиях производители вынуждены экономить на сырье и гнаться за снижением цен. Малые и средние компании теряют каналы сбыта, они работают на грани рентабельности и не могут строить планы на долгий срок.

«Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 руб. за 1 л, а при продаже на розлив — 85 руб. за 1 л», — говорится в публикации.

В РСПП инициативу назвали антирыночной, отметили, что такие ограничения не обоснованны и разрушают здоровую конкуренцию. Председатель совета СРП Даниил Бриман заявил, что такая позиция отражает точку зрения транснациональных компаний, которые и продвигают на рынке ценовой демпинг.

Крупные игроки по-прежнему против инициативы, отмечает издание.