Джакарта, 9 февраля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Авиакомпания Lion Air Group отменила шесть рейсов в Баньюванги, провинции Восточная Ява, из-за вулканического пепла вулкана Раунг, сообщает Antara.

Cosmotic Вулкан Раунг. Индонезия

Международный аэропорт Баньюванги был временно закрыт утром 9 февраля 2021 года. Всем пострадавшим пассажирам авиакомпания вернет средства.

Известно, что вулканический пепел может повредить конструкции самолета, создавая опасность для полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, вулканический пепел вулкана Раунг за последние несколько дней начал оседать в ряде районов Баньюванги.

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