Москва, 9 февраля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Варианты индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам будет рассматривать экспертное подразделение в администрации президента России. Об этом 9 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило своё видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поступили ли в Кремль предложения по индексации пенсий, которые должно было подготовить правительство РФ.

Также Песков уточнил, что правительство выполнило данное ему поручение и теперь необходимо определиться с тем, как в данном случае поступить.

Напомним, 4 января президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.