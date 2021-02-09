Москва, 9 февраля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. На процессе по делу экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева окончилась стадия рассмотрения материалов и начались прения сторон. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого районного суда Москвы, где рассматривается это дело.

Government.ru Виктор Ишаев (слева)

Ишаева обвиняют в растрате в период его пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае.

При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.