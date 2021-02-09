Москва, 9 февраля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушения при организации и проведении митингов и протестных акций Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вводятся штрафы за нарушение порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании.

Вводятся штрафы и за перечисление (передачу) денег или имущества для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе в этих целях перечислять денежные средства или имущество — санкции составят до 200 тыс. рублей.

Одновременно предусматривается усиление ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, например сотрудника полиции или Росгвардии.

В случае принятия закона штраф за это нарушение составит для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям могут применить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов. Сейчас штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей.