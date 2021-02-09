Москва, 9 февраля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В понедельник, 9 февраля, в Москве прошло установочное заседание Экспертного совета Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и пресс-брифинг по его итогам. Организаторами Конкурса, направленного на отбор и развитие специалистов сферы digital, выступили АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Установочное заседание Экспертного совета Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В брифинге приняли участие Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член экспертного совета АлександрХинштейн, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский ируководитель экспертного блока проекта, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил высокую потребность государства и бизнеса в специалистах по коммуникациям в интернете. «Запрос на таких специалистов колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских. Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе», — сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко тоже отметил существующий большой запрос на специалистов в области интернет-технологий, который напрямую связан с включением цифровой трансформации в число ключевых национальных целей, обозначенных Президентом Владимиром Путиным. «Для повышения уровня и качества жизни каждого человека Правительством уделяется много внимания обратной связи с гражданами. Мы стремимся формировать систему госуправления более открытой, понятной и удобной. Важно напрямую, без каких-либо посредников понимать и быстро реагировать на запросы граждан или бизнес-структур. И эту работу нужно проводить современными методами на интернет-площадках, которые удобны людям. Поэтому нам нужны профессионалы своего дела, которые знают и владеют интернет-коммуникациями, умеют работать с данными, — анализировать, структурировать, использовать при этом самые современные технологии. На мой взгляд, решение о проведении Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» очень нужное и своевременное. Это отличная возможность профессионалам в digital заявить о себе и получить поддержку в развитии бизнеса или новое интересное предложение в трудоустройстве. Желаю ребятам успехов на Конкурсе и в жизни», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, для кого новый проект, кто может стать его участником, кому он может быть полезен: «Как вы знаете, открытые кадровые конкурсы мы проводим в самых разных сферах. Каждый год улучшаем механику и систему оценки, уточняем список возможностей, которые востребованы в конкретной отрасли и у конкретной аудитории. И вот теперь новый конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» займется подбором и обучением кадров для работы в digital-среде. Речь идет как о продюсерах интернет-проектов, так и более узких специалистах».

По его словам, важным отличием нового проекта от подобных кадровых конкурсов является то, что он рассчитан не только на руководителей, но и на экспертов и молодых профессионалов, в том числе студентов. Он призвал всех сомневающихся обязательно подать заявку на сайте лидерыинтернета. рф до 26 февраля. На данный момент, отметил Алексей Комиссаров, среди регионов первое место по числу регистраций занимает Москва, на втором месте Санкт-Петербург. В пятерку также входят Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

Александр Хинштейн в своем выступлении отметил, что думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи «самым активным образом готов участвовать в конкурсе с точки зрения помощи». «Мы предложили, чтобы среди других номинаций и опций для финалистов этого конкурса была возможность стать помощником депутата Госдумы профильного комитета. Нам это очень важно, потому что, имея таких людей, действительно лидеров интернет-коммуникаций, мы, депутаты, получаем обратную связь. Ну, и для самых лучших мы посмотрим возможности трудоустройства в аппарат комитета с тем, чтобы у человека была возможность влиять впрямую на формирование законодательства о цифровой среде, а сегодня это законодательство одно из наиболее актуальных и наиболее быстро меняющихся», — сказал глава комитета.

Алексей Гореславский, генеральный директор компании-организатора Конкурса, АНО «Диалог», подчеркнул, что целью Конкурса является поиск новых сотрудников. «Задача Центров управления регионами, которые мы развиваем по всей стране, — создание качественного канала коммуникации между государственными структурами и гражданами. Наша технологическая платформа позволяет системно собирать информацию о реальных проблемах и настроениях людей и оперативно на нее реагировать. Но чтобы лучшие практики обратной связи реально внедрялись и работали, нужны высоко профессиональные кадры, которые, как мы видим на рынке труда, в дефиците. Мы уверены, что этот конкурс, который базируется на опробованных методиках и технологиях АНО «Россия — страна возможностей», станет эффективным инструментом кадровой работы и поможет нам закрыть вакансии во многих регионах. Нам нужны совершенно разные специалисты — от тех, кто может производить и продвигать контент в сети (это дизайнеры, видеомонтажеры, редакторы, райтеры, SMM-специалисты), до менеджеров проектов, руководителей цифровых команд и медиапродюсеров. Есть потребность и в аналитиках, социологах», — сказал он.

Руководитель экспертного блока Конкурса Павел Безручко рассказал об особенностях оценки участников: «В наших конкурсах мы используем две модели оценки. Первая модель — это оценка по общим компетенциям, то есть конкретным критериям, определяющим качества личности. Вторая — оценка успешности в конкретной профессиональной деятельности. В этом Конкурсе у нас будут смешанные модели. На дистанционном этапе мы, помимо теста управленческого потенциала, будем использовать тест профессиональный знаний; на очном — испытаем участников в заданиях, моделирующих профессиональную деятельность, и критерием для оценки будет именно успешность работы в группе коллег для решения задачи. Так что в Конкурсе смогут проявить себя люди с разными образованием и опытом».

Мероприятие состоялось в рамках Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. Организаторами конференции выступают РОЦИТ и РАЭК. Мероприятие проходит при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Напомним, что Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» — это продолжение плановой кадровой работы, которая осуществляется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Этот Конкурс направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. К участию приглашаются специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.

Организаторами Конкурса выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 26 февраля.

Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

Принять участие в Конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы, — на этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект. По итогам каждого этапа все участники, завершившие выполнение заданий в срок, получат обратную связь с рекомендациями по дальнейшему развитию компетенций.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерыинтернета.рф.