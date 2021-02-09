«Не рискнут»: экономист оценил готовность ЦБ РФ понижать ключевую ставку
Москва, 9 февраля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Если Банк России решится повысить ключевую ставку, то это может привести к ухудшению перспектив восстановления экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Я думаю, что Центральный банк сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне, потому что официальные цифры по инфляции достаточно скромные, — сказал Колганов. — Поэтому оснований для пересмотра ключевой ставки в сторону повышения нет. И во-вторых, изменение ключевой ставку в сторону повышения в существующих условиях приведет к ухудшению перспектив восстановления экономики. И я думаю, что Центральный банк не будет поднимать ставку».
Но и снижаться ставка, по мнению Колганова, едва ли будет.
«Потому что она и так сейчас на уровне, который допустим при сегодняшней инфляции. И опускать ее ниже нельзя. Так что, думаю, все будет сохраняться, как есть. От изменения ключевой ставки сейчас вряд ли многое зависит. И ЦБ не станет рисковать, понижая ее. Гораздо больше все зависит не от ключевой ставки, а от того, каким образом правительство организует стимулирующие меры по восстановлению экономики», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что до конца 2021 года Центральный банк РФ не будет изменять ключевую ставку.