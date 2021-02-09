Москва, 9 февраля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Если Банк России решится повысить ключевую ставку, то это может привести к ухудшению перспектив восстановления экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Я думаю, что Центральный банк сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне, потому что официальные цифры по инфляции достаточно скромные, — сказал Колганов. — Поэтому оснований для пересмотра ключевой ставки в сторону повышения нет. И во-вторых, изменение ключевой ставку в сторону повышения в существующих условиях приведет к ухудшению перспектив восстановления экономики. И я думаю, что Центральный банк не будет поднимать ставку».

Но и снижаться ставка, по мнению Колганова, едва ли будет.

«Потому что она и так сейчас на уровне, который допустим при сегодняшней инфляции. И опускать ее ниже нельзя. Так что, думаю, все будет сохраняться, как есть. От изменения ключевой ставки сейчас вряд ли многое зависит. И ЦБ не станет рисковать, понижая ее. Гораздо больше все зависит не от ключевой ставки, а от того, каким образом правительство организует стимулирующие меры по восстановлению экономики», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что до конца 2021 года Центральный банк РФ не будет изменять ключевую ставку.