Красногорск, 9 февраля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Судебная система России выдержала возросшую нагрузку в период пандемии. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

Kremlin.ru Участники совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

«Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за их подвижнический труд. Но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжёлый период распространения инфекции не перешла в режим торможения, а в некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки», — заявил Путин.

«Наша система, напротив, действовала без перебоев», — указал он.