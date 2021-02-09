Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Базирующийся в Петербурге ледокол «Невская застава» сегодня, 9 февраля, в очередной раз вышел на мониторинг ледовой обстановки в акватории Северной столицы. Он проделывает широкий водный проход посреди Невы, чтобы избежать скопления воды подо льдом в реке и дать ей уйти в Финский залив, а также обеспечивает запрет выхода людей на лёд водоёмов.

Анна Горохова ИА REGNUM Нева после прохода ледокола

Этот запрет в Петербурге введён по 15 апреля 2021 года. «Выход на лед вблизи кромки канала ледокола особо опасен!», — предупредили во вторник горожан в городском комитете по природопользованию. Выход на лед в запретный период влечет административную ответственность и штраф до 5 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что скопление льда в Неве приводит к снижению пропускной способности русла и повышению уровня воды, что создает угрозу подтопления прибрежных территорий (зажорное наводнение).

«За историю Петербурга наблюдалось свыше 80 зажорных наводнений. При этом подъем уровня воды из-за стеснения русла реки рыхлым льдом иногда достигал 3,0−3,5 м. По данным столетних наблюдений, продолжительность стояния высоких зажорных уровней иногда бывает более 30 дней», — отметили в комитете.

Для предотвращения таких наводнений с помощью ледокола создается канал от Вантового моста вниз по течению Невы с целью пропуска избыточных масс воды.

Кроме того, ледокол «Невская застава» может прокладывать каналы во льду Невы для экстренной ледовой проводки специализированных судов по Неве и Волго-Балтийскому водному пути. Ледокол может преодолевать лёд толщиной до 60 см.

Ходовая рубка ледокола имеет движущуюся конструкцию, благодаря которой он способен проходить под самыми низкими мостами.