Калуга, 9 февраля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 147 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 февраля. Днём ранее, 8 февраля, в регионе было зарегистрировано 152 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 341 человека, 2044 человека находится на лечении, 25 тыс. 66 человек выздоровели, 231 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (431), в Обнинске (206), Боровском (128) и Кировском (109) районах.