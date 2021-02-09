Пункты вакцинации не организованы в четырёх районах Костромской области
Кострома, 9 февраля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В 4 из 24 районах Костромской области по причине отсутствия оборудования для хранения и перевозки вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) не организованы пункты вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Речь идёт о Кадыйском, Парфеньевском, Сусанинском и Чухломском районах области, в которых суммарно проживает 27 тысяч человек. Закупкой оборудования для хранения и транспортировки вакцины занимаются руководители районных больниц. В Парфеньевской районной больнице проблема связана с финансовыми трудностями, остальные больницы заключили договоры на поставку техники, и ждут поступления оборудования в ближайшие недели. Сроки поставки техники увеличены из-за образовавшегося на российском рынке дефицита подобного оборудования.
Каждая из районных больниц справляется с ситуацией по-своему — так, жителей Кадыя от коронавируса вакцинирует бригада городской больницы города Костромы, жителей Парфеньево направляют в Нейскую районную больницу, Сусанинская районная больница отправляет людей в город Буй. В Чухломском районе граждан прививают специалисты соседней Солигаличской больницы. По словам медиков, зачастую транспортные трудности становятся причиной отказа пожилых людей от вакцинации.
С коллегой согласилась главный врач Кадыйской районной больницы Вера Нечаева. По её словам, на прививку от коронавируса в районах активнее всего записываются пожилые селяне, которым трудно преодолевать большие расстояния.
Отметим, что темпы вакцинации в указанных районах невелики, счёт идёт лишь на десятки человек. Проблемы с оборудованием в Кадые, Парфеньево, Сусанино и Чухломе рассчитывают решить к концу февраля — началу марта.
Вместе с тем в Костромской области есть и положительные примеры решения ситуаций с прививками на селе. Так, в Антроповском районе местные предприниматели собрали 43 тысячи рублей на покупку морозильных камер для хранения препарата, после чего в районной больнице начали прививать людей. Напомним, что основной этап вакцинации в Костромской области должен завершиться 1 мая 2021 года, к этому моменту антитела к коронавирусу должны иметь около 60% населения региона.