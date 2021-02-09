Рязань, 9 февраля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Прожиточный минимум на 2021 год утверждён в Рязанской области 9 февраля. Он остался на уровне значений III и IV кварталов 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10 тыс. 785 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 643 рубля, для детей — 10 тыс. 899 рублей. По сравнению с III и IV кварталами 2020 года увеличен только размер прожиточного минимума для пенсионеров с 8913 рублей до 9321 рубля.

С 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается не поквартально, а сразу на год.