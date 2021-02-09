Москва, 9 февраля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

Поправками устанавливается, что лицо, отказавшееся от оплаты проезда, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте, однако эта обязанность не распространяется на лицо, не достигшее возраста 16 лет, следующее без сопровождения взрослого.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз — и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также прописывается, что при проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе и предъявлять по требованию представителей перевозчика или должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки подтверждения оплаты, документ, удостоверяющий его личность, а в случае следования вместе с ним детей до 14 лет — свидетельства о рождении детей, на основании которого оформлен именной билет.