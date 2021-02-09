Москва, 9 февраля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон о сроке обжалования итогового судебного решения по уголовному делу в порядке сплошной кассации, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В резолютивной части апелляционного приговора, определения или постановления должны также содержаться разъяснения о порядке и сроках их обжалования, а также о праве осужденного и/или оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу, представление.

Отказ в его восстановлении может быть обжалован в соответствующем порядке, предусмотренном КоАП РФ.