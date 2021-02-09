Самара, 9 февраля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел возбудили в Самаре по факту травмирования людей после схода наледи с крыш домов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь

По версии следствия, с 28 января по 4 февраля 2021 года из-за ненадлежащего оказания услуг по очистке крыш домов от наледи и снега на улицах Гагарина и Авроры, а также на проспекте Юных Пионеров на 15-летнюю девушку, 35-летнего мужчину и 48-летнюю женщину упала наледь. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницы.

По данным фактам были возбуждены три уголовных дела по признакам выполнения работ или оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.