Москва, 9 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть программы развития территорий в зависимости от расстояния от Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«…Посмотреть меры поддержки развития территорий. Правильно было бы в том числе реализовать, допустим, концепцию районирования, где, допустим, на расстоянии 300 км от Москвы — один подход, на расстоянии до 1 тыс. километров — другой», — отметил Володин в ходе отчета главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Парламентарий обратил внимание на «огромный дефицит трудовых ресурсов, особенно в регионах, которые находятся рядом с Москвой», речь идет прежде всего о Рязанской, Тверской областях.