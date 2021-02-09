Москва, 9 февраля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать льготную ставку по ипотеке в зависимости от зарплаты по регионам, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Сейчас все говорят о том, что у нас количество строящегося жилья увеличилось благодаря во многом тому, что ставка по ипотеке составила 6,5%. У нас с вами приняты решения по Дальнему Востоку в 2%, по сельским территориям — 3%. Можно ли посмотреть — исходя как раз из того, что зарплата во всех субъектах РФ у нас разная, — взять и привязать ставку ипотеки от 6,5% в Москве и в тех территориях, где самая высокая зарплата, до 3%, которая сейчас у нас распространена на жителей сельских территорий», — предложил Володин в ходе отчета главы Минэкономразвития Максима Решетникова в Госдуме.

Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в России в настоящее время активно обсуждается, заявил 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.