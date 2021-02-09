Москва, 9 февраля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Авиаперевозки пассажиров российскими компаниями в 2021 году увеличатся на 52%. Такой прогноз дал замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

«Примерно 105 млн пассажиров [ожидаются в 2021 году]», — сказал Чалик, отвечая на вопрос о прогнозе авиаперевозок в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в России приостановили большое число международных рейсов.