В Минтрансе прогнозируют увеличение авиаперевозок пассажиров в 2021 году
Москва, 9 февраля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Авиаперевозки пассажиров российскими компаниями в 2021 году увеличатся на 52%. Такой прогноз дал замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Самолет в аэропорту
«Примерно 105 млн пассажиров [ожидаются в 2021 году]», — сказал Чалик, отвечая на вопрос о прогнозе авиаперевозок в 2021 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в России приостановили большое число международных рейсов.