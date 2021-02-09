Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о новых региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКУ

Такие стандарты утверждают ежегодно для расчета денежных выплат в рамках социальной помощи.

Напомним, стоимость ЖКУ в Петербурге в 2021 году вырастет в среднем от 3,1% до 6,7%. Ее будут рассчитывать для двух периодов: отопительного и летнего.

Компенсация же на оплату услуг предоставляется в форме денежной выплаты либо субсидии. На социальную поддержку в 2021 году направят 16 млрд рублей, еще 1,1 млрд рублей — на выплату субсидий. На них могут рассчитывать ветераны, инвалиды, многодетные семьи, а также граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 14% от совокупного дохода семьи за полгода.