Астрахань, 9 февраля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Астраханской области к 9 февраля более 2100 человек прошли оба два этапа вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививочный кабинет

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Всего прививки сделали более 12 тысяч жителей региона. В Астраханскую область за период прививочной кампании поступило более 22 тысяч доз препарата «Спутник-V».

По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, вакцинация проходит без сбоев.

«Выездные прививочные бригады работают на территории всей Астраханской области. Важно, чтобы люди не ждали и им было удобно пройти эту процедуру максимально оперативно. В ближайшее время ожидаем поставки еще шести тысяч доз вакцины. Нам необходимо работать в ускоренном темпе, чтобы привить 60% взрослого населения региона. Скорость дальнейшей поставки вакцин в Астраханскую область будет зависеть от того, как быстро мы будем справляться с этой задачей», — заявил Спирин.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг, в поликлиниках и на горячей линии в областном центре.