Москва, 9 февраля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В январе 2021 года в Москве зарегистрировано 7583 договора долевого участия в строительстве. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство дома

«Общее количество зарегистрированных ДДУ в жилом и нежилом сегменте в январе 2021 года составило 7583 договора. Безусловно, этот показатель выше января 2020 года», — сказала Макарова на конференции «Итоги рынка недвижимости».

Как следует из представленного ей слайда, объём ДДУ в прошлом месяце по сравнению с январём 2020 года, когда было зарегистрировано 6624 сделки, вырос на 14,5%.

По словам Макаровой, в январе в среднем регистрируется около 5 тыс. ДДУ, и традиционный разрыв с декабрём предыдущего года составляет около 40%.