Вашингтон, 9 февраля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. На этот раз обвинители и защитники бывшего президента США Дональда Трампа в Сенате едины в важном вопросе: обе стороны хотят, чтобы судебный процесс над бывшим главой государства завершился как можно скорее, что сводит вероятность обвинительного заключения к нулю. Об этом в своей авторской статье написал корреспондент SVT в США Стефан Осберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Волнения вокруг Дональда Трампа продолжаются до последнего. Несмотря на радиомолчание в социальных сетях и комфортную жизнь в Мар-а-Лаго, недавно из праздничной идиллии Флориды пришли хорошо всем известные новости: Трамп и его команда юристов расходятся во взглядах. По слухам, спор состоял в том, что Трамп изначально хотел построить свою защиту вокруг продолжения утверждений о том, что его лишили победы на выборах и что речь, которую он произнёс перед Белым домом 6 января, была не чем иным, как правдой. Однако новая команда Дональда Трампа заставила бывшего президента думать иначе.

Демократы тщательно подготовили обвинительный акт Верховного суда, выстроив график всего, что произошло 6 января. И в центре обвинения находится речь Дональда Трампа перед Белым домом, но также и примеры того, как он непрерывно с момента выборов в ноябре будоражил общественное настроение вокруг результатов выборов, заявляя без каких-либо доказательств, что они подтасованы.

Неудивительно, что в прошлом демократы также призывали Дональда Трампа явиться в Сенат для дачи показаний под присягой. Это была довольно неудачная и безнадёжная попытка. Теперь защита Трампа будет основана на том, что процесс импичмента нарушает конституцию, поскольку Трамп свой пост уже покинул. Поэтому и его отказ явиться на допрос в Сенате является разумным ответом.