Ярославль, 9 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. 8 февраля в Ярославле на проспекте Машиностроителей произошло нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

76.мвд.рф УМВД России по Ярославской области

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Митсубиши», которым управлял мужчина с признаками опьянения. Во время оформления протокола из автомобиля вышли пассажиры, которые начали наносить удары сотрудникам полиции.

Один из полицейских достал табельное оружие и выстрелил в воздух. При содействии подоспевших сотрудников Росгвардии, нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснилось, они являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья, причём находятся в России незаконно. У водителя к тому же нет прав на управлением автомобилем. На нападавших составлены административные протоколы по этим фактам.

Квалифицировать же нападение на полицейских предстоит Следственному комитету, куда переданы материалы.