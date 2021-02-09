В Ярославле друзья пьяного водителя напали на полицейских
Ярославль, 9 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. 8 февраля в Ярославле на проспекте Машиностроителей произошло нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Митсубиши», которым управлял мужчина с признаками опьянения. Во время оформления протокола из автомобиля вышли пассажиры, которые начали наносить удары сотрудникам полиции.
Один из полицейских достал табельное оружие и выстрелил в воздух. При содействии подоспевших сотрудников Росгвардии, нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснилось, они являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья, причём находятся в России незаконно. У водителя к тому же нет прав на управлением автомобилем. На нападавших составлены административные протоколы по этим фактам.
Квалифицировать же нападение на полицейских предстоит Следственному комитету, куда переданы материалы.