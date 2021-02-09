Москва, 9 февраля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Минэкономразвития вопрос обновления законодательства о банкротстве считают одним из самых приоритетных. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

Sam Yurface Банкротсво

«20 лет у нас прошло этому институту. Институт на первом этапе был прогрессивный, но экономические отношения ушли вперёд, и он нуждается в глубокой модернизации. Мы знаем прекрасно примеры в регионах, когда банкротство длится по 20 и более лет. Предприятия работают, они платят налоги, не всегда платят заработную плату, конкурируют с другими предприятиями, которые всё это честно делают», — заявил Решетников.

«У нас параллельно с этим доля реабилитационных процедур, то есть когда предприятие расплачивается с долгами и выходит в нормальное функционирование в 2%, в Соединённых Штатах — 30%. У нас доля в рамках ликвидационных процедур удовлетворения требований должников — 5%, и так далее и так далее», — указал он.

В настоящее время новая редакция закона о банкротстве проходит финальные согласования в правительстве.

«Предполагается, что вместо трёх реабилитационных процедур будет одна реабилитационная процедура. В ходе неё предприятие действительно сможет договориться с кредиторами, дисконт по долгу применить, какие-то другие вещи сделать. В общем, гибкость появится», — указал Решетников.

«Там, где кредиторы будут настаивать на банкротстве, они будут нести ответственность через какое-то время за сгенерированные этим предприятием долги. Иными словами, нельзя будет бесконечно кредиторам держать в банкротстве предприятие. Дальше, предполагается повысить независимость арбитражных управляющих. Предполагается изменить схему раскрытия компенсационных фондов и тем самым повысить ответственность управляющих и ответственность саморегулируемых организаций», — продолжил он.

Наконец, будут даны дополнительные рычаги саморегулируемым организациям по воздействию на управляющие организации и будут расширены механизмы реализации имущества банкротов.