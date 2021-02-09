Сеул, 9 февраля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В сети появилось фото салона KIA Sportage пятого поколения. Снимок размещён на сайте The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog KIA Sportage пятого поколения

Несмотря на то, что снимок салона сделан издалека и через боковое стекло машины, тем не менее на нём можно отчётливо увидеть цифровую «приборку», широкоформатный экран мультимедиа, который повёрнут в сторону водителя, а также руль с новым логотипом бренда.

Стоит отметить, что рестайлинговый Sportage создан на той же «тележке», что и модель Hyundai Tucson. Она позволит специалистам компании установить в автомобиль умеренные и подзаряжаемые гибридные силовые агрегаты.

Ожидается, что новинка будет представлена в апреле нынешнего года.

Напомним, в 2020 году в РФ было реализовано 28 190 единиц KIA Sportage четвёртого поколения. Эта модель в стране заняла шестую строчку списка самых продаваемых кроссоверов.

Читайте также: KIA расширила в России моторную линейку модели Ceed