Обнародованы снимки салона новой модели KIA Sportage
Сеул, 9 февраля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В сети появилось фото салона KIA Sportage пятого поколения. Снимок размещён на сайте The Korean Car Blog.
Несмотря на то, что снимок салона сделан издалека и через боковое стекло машины, тем не менее на нём можно отчётливо увидеть цифровую «приборку», широкоформатный экран мультимедиа, который повёрнут в сторону водителя, а также руль с новым логотипом бренда.
Стоит отметить, что рестайлинговый Sportage создан на той же «тележке», что и модель Hyundai Tucson. Она позволит специалистам компании установить в автомобиль умеренные и подзаряжаемые гибридные силовые агрегаты.
Ожидается, что новинка будет представлена в апреле нынешнего года.
Напомним, в 2020 году в РФ было реализовано 28 190 единиц KIA Sportage четвёртого поколения. Эта модель в стране заняла шестую строчку списка самых продаваемых кроссоверов.
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