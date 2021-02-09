Обнинск, Калужская область, 9 февраля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Памяти монахини Софии (Ищенко) будет в 2021 году посвящён XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» в Калужской области. Матушка София была создателем и бессменным президентом этого крупнейшего православного кинофорума с 2006 года, сообщили 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

2021.vstrecha-obninsk.ru

Фестиваль «Встреча» пройдёт в Обнинске с 15 по 21 февраля. В конкурсной программе фестиваля примут участие более 70 фильмов из 13 стран мира. Целью международного кинофестиваля «Встреча» является представление православного образа жизни средствами киноискусства, как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры. В 2021 году «Встреча» пройдет в смешанном формате. Часть фильмов конкурсной программы будет показана в кинотеатрах Калужской области, а основная часть — онлайн на сайте кинофестиваля. В жюри конкурсной программы вошли известные кинематографисты России, Азербайджана, Армении, Болгарии и других стран.

Ежегодно кинофестиваль «Встреча» становится событием федерального масштаба, в кинотеатрах Калужской области идут бесплатные кинопоказы для зрителей, проводятся семейные мероприятия, творческие встречи с кинематографистами, мастер-классы и премьеры, научно-практические педагогические конференции и семинары. Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» проходит с 2006 года по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента и при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, администрации Калужской области и города Обнинска.