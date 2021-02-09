Москва, 9 февраля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Экономия на науке — это экономия на будущем страны, без знаний развитие невозможно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Лаборатория

«Тем не менее президентский майский указ 2012 года о повышении зарплат ученым полностью так и не выполнен. Бюрократы оттягивали повышение до 2018 года, попутно сокращая и дробя ставки.

Но и после 2018 года ситуация улучшилась ненамного. Достаточно изучить вакансии в Единой информационной системе проведения конкурсов на замещение должностей научных работников.

Судя по графику на сайте, средняя зарплата научных работников с ученой степенью — около 25 тыс. рублей. Конечно, на местах бывает сложная и неравномерная схема надбавок, премий и эффективных контрактов. Но не все их получают.

В итоге ситуация с зарплатами системно вредит российской науке. Особенно это заметно в провинции. Молодые специалисты просто не идут в науку, поскольку в других сферах доход выше. Как следствие, в российской науке стареют кадры.

Низкая зарплата влияет и на «утечку мозгов» в Западную Европу, США и Канаду. Для сравнения: зарплата доцента в России около 35 тыс. рублей, в Германии — в 10 раз больше. Без фактического выполнения «майского указа» все проблемы будут усугубляться.

Год науки и технологий — отличный повод решить накопившиеся вопросы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав научных работников учреждений Сибирского отделения Российской академии наук.

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