Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области опровергли выводы СМИ о том, что качество питьевой воды в регионе является неудовлетворительным, и указали, что отчет Счетной платы РФ, на который ссылались в прессе, касается не питьевой воды, экологической реабилитации водных объектов. Об этом 9 февраля заявил председатель комитета Ленинградской области по ЖКХ Александр Тимков.

Елена Молчанова ИА REGNUM Река Вуокса в Ленобласти

Напомним, накануне Счетная палата РФ опубликовала отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012—2019 годах и истекшем периоде 2020 года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных документами стратегического планирования, касающихся экологического состояния водных объектов».

Читайте об этом: В России назвали регионы с самой грязной питьевой водой

В документе говорится, что на протяжении 2012−2020 годов в десятку регионов с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и город Москва. Кроме того, мероприятия по экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО) I категории в наиболее проблемных регионах (Владимирская, Ленинградская, Архангельская, Новгородская области) не проводились.

«Отчет Счетной палаты касается не качества питьевой воды, а анализа результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов и о нагрузке в регионах по сточным водам, и здесь Ленинградская область не находится даже в первой десятке», — указал Александр Тимков.

Он напомнил, что 2021 год в Ленинградской области объявлен Годом Чистой воды. А на ближайшие годы региональными властями принята программа комплексного решения вопроса качества воды — с синхронизацией работ по очистке водоёмов, реконструкцией существующих и установкой новых очистных сооружений.

«В ближайшие четыре года Леноблводоканалом будут установлены 108 станций для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод. В первом полугодии 2021 года установят еще 22 станции по очистке питьевой воды. Уже заработали 19 новых станций для очистки питьевой воды. Запланирована реконструкция крупных водоочистных сооружений региона», — подытожил чиновник Ленобласти.

Помимо этого Тимков указал, что в 2020 году в Ленинградской области на 100% выполнен федеральный проект «Чистая вода».