Новосибирск, 9 февраля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Продление программы льготной ипотеки должно быть связано со специализированными целями, направленными на поддержку тех семей, которым недоступно жильё. Такое мнение высказала преподаватель кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Анна Гаврон.

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«В настоящее время наибольшая доля выдач по льготной программе ипотечного кредитования приходится на такие регионы, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. В основном эта доля обусловлена инвестиционным спросом, а не прямой необходимостью в приобретении жилья. Изначально программа имела социальную ориентированность, была рассчитана на поддержку граждан, желающих улучшить жилищные условия, и направлена на поддержание строительной отрасли. Продление программы все-таки должно быть связано со специализированными целями, направленными на поддержку тех семей, которым недоступно жилье, и только в тех регионах, где наблюдается сложная ситуация на рынке жилья», — отметила эксперт.

По её мнению, оживление рынка недвижимости в 2020 году связано с реализацией программы господдержки льготного ипотечного кредитования.

Анна Гаврон «Несмотря на пандемию коронавируса и резкое снижение доходов большинства населения, спрос на недвижимость благодаря программе господдержки резко вырос. Но, кроме количества приобретаемого жилья по льготной ипотеке, выросли и цены на недвижимость, в некоторых регионах в среднем на 20%. Для регулирования цен на рынке недвижимости Минстрой подготовил приказ об установлении цен нормативной стоимости квадратного метра жилья (по которому выдаются жилищные субсидии). При этом одна из целей программы льготного кредитования была достигнута, то есть государство поддержало рынок недвижимости, спрос на жильё в новостройках увеличился в несколько раз, что позволило сохранить объемы строительства и рабочие места в данной сфере. Таким образом, ажиотажный спрос привёл к резкому скачку цен на жильё, что в большей степени подтолкнуло россиян рассматривать недвижимость как один из вариантов инвестиций. Программа господдержки рассчитана на подержание спроса на недвижимость за счёт установления льготных процентных ставок, а также увеличения доли ипотечного кредитования в банковском секторе, а значит, выгодна всем заинтересованным участникам рынка».

Эксперт считает, что программа господдержки льготной ипотеки положительно влияет на объём выдаваемых банками ипотечных кредитов, но и после её завершения резкого снижения спроса на данный вид продуктов не ожидается, так как около 60% выданных ипотечных кредитов приходятся на вторичное жильё. Из-за высокой конкуренции банков за клиентов резкого роста процентных ставок не ожидается, даже после отмены льготного кредитования.

«В 2020 году банки были вынуждены сокращать значительный разрыв между действующими процентными ставками и ставкой по программе господдержки, это привело к значительному сокращению ставок по ипотеке. Рост процентных ставок в 2021 года может иметь отложенный эффект. Ключевая ставка ЦБ также возымела положительный эффект на снижение процентных ставок в сфере кредитования, несмотря не пандемию и снижение доходов большинства населения. Сохранение спроса и поддержания объемов ипотечного кредитования — главная задача банков в 2021 году. При условии продления программы господдержки, а также сохранении процентных ставок на уровне 2020 года объём выдаваемых ипотечных кредитов будет расти. Резкого снижения интереса к этому продукту не ожидается даже при условии завершения льготной программы», — подчеркнула Гаврон.