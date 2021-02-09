Эксперт не видит причин для резкого снижения спроса на ипотечные кредиты
Новосибирск, 9 февраля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Продление программы льготной ипотеки должно быть связано со специализированными целями, направленными на поддержку тех семей, которым недоступно жильё. Такое мнение высказала преподаватель кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Анна Гаврон.
«В настоящее время наибольшая доля выдач по льготной программе ипотечного кредитования приходится на такие регионы, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. В основном эта доля обусловлена инвестиционным спросом, а не прямой необходимостью в приобретении жилья. Изначально программа имела социальную ориентированность, была рассчитана на поддержку граждан, желающих улучшить жилищные условия, и направлена на поддержание строительной отрасли. Продление программы все-таки должно быть связано со специализированными целями, направленными на поддержку тех семей, которым недоступно жилье, и только в тех регионах, где наблюдается сложная ситуация на рынке жилья», — отметила эксперт.
По её мнению, оживление рынка недвижимости в 2020 году связано с реализацией программы господдержки льготного ипотечного кредитования.
Эксперт считает, что программа господдержки льготной ипотеки положительно влияет на объём выдаваемых банками ипотечных кредитов, но и после её завершения резкого снижения спроса на данный вид продуктов не ожидается, так как около 60% выданных ипотечных кредитов приходятся на вторичное жильё. Из-за высокой конкуренции банков за клиентов резкого роста процентных ставок не ожидается, даже после отмены льготного кредитования.
«В 2020 году банки были вынуждены сокращать значительный разрыв между действующими процентными ставками и ставкой по программе господдержки, это привело к значительному сокращению ставок по ипотеке. Рост процентных ставок в 2021 года может иметь отложенный эффект. Ключевая ставка ЦБ также возымела положительный эффект на снижение процентных ставок в сфере кредитования, несмотря не пандемию и снижение доходов большинства населения. Сохранение спроса и поддержания объемов ипотечного кредитования — главная задача банков в 2021 году. При условии продления программы господдержки, а также сохранении процентных ставок на уровне 2020 года объём выдаваемых ипотечных кредитов будет расти. Резкого снижения интереса к этому продукту не ожидается даже при условии завершения льготной программы», — подчеркнула Гаврон.