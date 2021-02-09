Ярославль, 9 февраля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ярославская область прекратила реализацию мероприятия по комплексной экологической реабилитации озера Неро, неэффективно потратив средства бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

Озеро Неро

Федеральные аудиторы проводили проверку экологического состояния водных объектов в стране и мер, которые государство предпринимало для экологической реабилитации водных объектов в 2012—2020 годах. Неэффективные бюджетные траты в Ярославской области выявлены в 2016 году.

«Установлен факт прекращения субъектом Российской Федерации реализации мероприятия по экологической реабилитации водного объекта («Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области» в 2016 году), на которое было израсходовано 147,7 млн рублей, по причине несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации. Показатели результативности предоставления субсидии не достигнуты, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств», — говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2016—2017 годах в Ростовском районе Ярославской области проводились работы по расчистке русел рек, впадающих в озеро Неро. В 2017 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», руководитель предприятия-подрядчика приговорен к двум годам лишения свободы. Следствие и суд посчитали, что он завысил объемы проведенных работ. Сами работы после возбуждения уголовного дела были приостановлены.

По итогам выявленного нарушения Счетная палата РФ направила информационное письмо в Минприроды «с предложением проработать вопросы целесообразности завершения мероприятия по экологической реабилитации водных объектов в Ярославской области»