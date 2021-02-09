Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в Костромской области нестабильной
Кострома, 9 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в Костромской области нестабильной. Об этом она заявила на брифинге в Доме правительства 8 февраля, сообщает официальный сайт правительства.
По её словам, в стадии стабильного снижения прироста выявляемых случаев коронавируса находятся 29 регионов страны, вопросы вызывает положение дел в Костромской и Псковской областях.
Отметим, что последние две недели число ежедневно выявляемых случаев SARS-CoV-2 в Костромской области держится на одном уровне, не превышающем 60 заражённых в сутки.
Всего за время пандемии в Еостромской области умерли 318 человек, в основном это были пожилые люди с хроническими заболеваниями, осложнившими течение болезни. Более 17,5 тысячи костромичей переболели коронавирусом, 14,8 тысячи человек из них выздоровели и закрыли больничные листы.