Москва, 9 февраля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В отношении неопределенной группы лиц из числа бывших и нынешних сотрудников Института Дальнего Востока РАН (ИДВ) возбуждены уголовные дела, сообщают источники.

Retradazia Институт Дальнего Востока РАН

Внимание правоохранителей привлекли результаты проверки, проведение которой является необходимым для любого новоназначенного руководства.

Как выяснилось, предыдущее руководство ИДВ в лице директора, уволенного Минобрнауки в связи с утерей доверия, и некоторые сотрудники, часть из которых предусмотрительно покинула Россию, занимались весьма неблаговидными делами. Например, сотруднице бухгалтерии в течение нескольких лет выписывалась зарплата около миллиона рублей в месяц. Деньги зачислялись на несколько банковских карт и свободно тратились. Срочно покинувший Россию после прихода нового руководства бывший заместитель директора ИДВ и член Ученого совета института оказался обладателем гражданства США, миллионных счетов в американских банках и дорогостоящей недвижимости в Нью-Йорке, на Кипре и в Москве. Одну из квартир в Москве в престижном доме он купил прямо напротив здания ИДВ.

Напомним, ИДВ РАН является режимным институтом. Работа его сотрудников со дня основания была связана в том числе с подготовкой закрытых докладов для государственного руководства. Выяснить, каким образом гражданин США оказался заместителем директора ИДВ и членом Ученого совета, кто еще с ним сотрудничал — задача следствия. Документы свидетельствуют о работе этого сотрудника в качестве лоббиста интересов Южной Кореи. Обнаруженные документы свидетельствуют о поставленном на конвейер платном приеме в аспирантуру российских и иностранных (в первую очередь китайских) соискателей без должного оформления. Деньги при этом принимались наличными, в том числе и в валюте.