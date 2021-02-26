Подробнее о погоде в России и мире читайте в трансляции ИА REGNUM .

В регионах России — очередные аномальные морозы и снегопады. Экстремальное похолодание и мощные снегопады фиксируются и в других странах мира. Из-за непогоды возникают коммунальные аварии и перебои с электроснабжением, отменяются и задерживаются авиарейсы, растёт число ДТП на дорогах. В больницы всё чаще обращаются пострадавшие от обморожений и переохлаждений или падения снежных глыб с крыш.

Синоптик предупредил о метели в Москве 9 февраля

В Ульяновской области из-за аномальных морозов отменяются уроки для учащихся с первого по шестые классы. Ранее спасатели объявили в регионе жёлтый уровень погодной опасности, предупредив о 30-градусных морозах.

Подробности в материале: В Тихом океане и Беринговом море ожидается сильный шторм

В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Населённым пунктам, расположенным на побережье, оно угрозы не представляет, а вот судоходным компаниям рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

Непогода осложнила дорожную обстановку в Хакаси и

В связи с 30-градусными морозами ГУ МЧС по Ульяновской области призывает жителей «одеваться многослойно, потому что так легче сохранить тепло»:

Петербург укомплектован уборочными машинами менее чем на 50%

За неделю в Петербурге выпала треть всех осадков зимнего сезона

С улиц Архангельска за неделю вывезли 12 тысяч тонн снега

Читайте подробнее: Метели могут покинуть Средний Урал уже 10 февраля

Сейчас при 25-градусном морозе сила ветра достигает порой 15 метров в секунду. Если верить синоптикам, то 10 февраля она будет не выше восьми метров в секунду, а 11 февраля снова уменьшится.

В Екатеринбурге и окрестностях 10 февраля ослабнет сила ветра. Такой прогноз дают синоптики.

Жителей Тувы предупредили о сильном ветре и опасности лавин

В Ульяновске сегодня, 9 февраля, на дороги города вышли 77 единиц специальной техники. Особое внимание уделяется противогололёдной обработке тротуаров, говорят в мэрии.

С 7 по 12 февраля на большей части Европейской территории, пожалуй, кроме южных регионов, установится морозная погода с температурой на 7−12° ниже климатической нормы — Гидрометцентр.

Читайте подробнее: С дорог Красноярска за сутки вывезли почти тысячу КамАЗов снега

По прогнозам синоптиков, в Красноярске в течение ближайших суток ожидается существенное похолодание.

За минувшие сутки с дорог Красноярска вывезли 991 КамАЗ снега, сообщили 9 февраля в мэрии города.

Снег с дождём и сильный ветер идут на Алтай.

В Алтайском крае 8 февраля в результате схода снега погибли четверо рабочих.

В Барнауле под толщей снега обрушилась крыша многоквартирного дома .

В Горном Алтае ожидаются метели и мокрый снег .

Роспотребнадзор объяснил, что нельзя делать при обморожениях .

В Челябинске отменили занятия для учеников начальных классов .

9 февраля в Москве ожидается до — 14 °C, гололедица

В Свердловской области предупредили об аномальных холодах.

Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве.

В Саратовской области из-за морозов отменены занятия в школах .

В Прикамье прогнозируют самую холодную неделю за последние четыре года.

Жителям России объяснили, как одеваться в морозную погоду

В Мордовии из-за морозов отменили занятия в школах .

Читайте подробнее: В Барнауле сошедший с крыш снег повредил 13 автомобилей и два газопровода

Снег, сошедший в результате резкого потепления с крыш жилых домов и административных зданий, повредил 13 автомобилей и два газопровода.

В Барнауле устраняют последствия сильных снегопадов. Судя по сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале городской мэрии, не обошлось без ЧП.

Подробности в материале: Синоптик допустил повторение сильных морозов в центральной части России

Повторение сильных морозов в центральной части России не исключено до конца нынешней зимы. Об этом 9 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд .

Погода при этом будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 20 м/с и более.

В Сибири после «весеннего» потепления температура воздуха может опуститься до — 30 °C. Об этом информирует Гидрометцентр России . По словам синоптиков, всему виной циклон, который перемещается на восток.

В Новосибирской области 9 февраля возможен снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 23 м/с, сильная гололедица.

В Кемеровской области 9 февраля передают снег, метель, ветер до 23 м/с.

В Алтайском крае, по данным синоптиков, 9 февраля ожидаются сильный мокрый снег, метель, ветер до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.

10 и 11 февраля морозы на юге Западной Сибири усилятся до привычных в это время значений. Так в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае 11 февраля ночью −25…−30°С, местами до −34…−37°С, днем −22…−27°С.

В Мурманской области зафиксированы самые сильные осадки за все время наблюдений. В регионе выпала почти половина месячной нормы снега.

В Алтайском крае 10 и 11 февраля ночью будет около — 30 °C, в Республике Алтай ночная температура во второй половине недели будет понижаться до — 31 °C.

Влияние циклона проявится и в Красноярском крае : 10 и 11 февраля там пройдет снег, затем начнется похолодание.

В ночь на 10 февраля в Костромской области столбики термометров могут показать ниже — 32 °C.

Прогноз аномалий средней температуры на 10 февраля 2021 года. Цитата meteoinfo.ru .

10 и 11 февраля ночная температура может понижаться местами до — 38°С , днем в основном −21…−27°, на Южном Урале −11…−16°С.

Рабочая группа предложила властям ужесточить меры против коронавируса в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Комиссия по борьбе с эпидемией коронавируса в Черногории рассмотрит предложение рабочей группы института общественного здравоохранения о введении более строгих санитарных мер, пишет издание Vijesti.

Порывистый ветер и метель пришли в Белгород 9 февраля. На уборке улиц от снега задействованы 1127 человек, написал на своей странице в социальной сети мэр Юрий Галдун.

В Саратовской области 9 февраля, как и накануне, отменили занятия в ряде образовательных организаций из-за аномально холодной температуры воздуха. По данным регионального минобразования, полностью отменены занятия для учеников с 1-го по 11-й классы в 17 муниципальных районах области. В штатном режиме работают школы в пяти муниципалитетах.

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 11 и 12 февраля в городе может похолодать до — 33 °C, днём прогнозируется понижение температуры до — 25 °C, небольшой снег, на дорогах — гололедица.

За последние дни в Омске выпала многодневная норма осадков. Мэр города Оксана Фадина распорядилась в короткие сроки расчистить улицы города от снега. По данным мэрии, ежедневно на омские улицы выводится 342 единицы спецтехники.

После снегопада в Мурманске. © Министерство информационной политики Мурманской области

Подробности в материале: На Калужскую область надвигаются снегопады

Сильные снегопады ожидают в ближайшие часы 9 февраля в Калужской области, сообщает Калужское ЦГМС — филиал ФГБУ «Центральное УГМС». До конца суток, начиная с юго — западных районов, по области местами выпадет сильный снег с метелью, на дорогах — гололедица и снежные заносы, порывы ветра до 17 м/с.

Подробности в материале: В Новосибирске впервые зафиксирована февральская гроза

В Пензе за минувший день в результате падений на скользких улицах пострадали 113 человек. Коммунальщики при этом рапортуют о ежедневно проводимой противогололедной обработке улиц. Только за минувшие сутки израсходовано 142 тонны пескосоляной смеси и 1,4 тонны галита. Всего убрано 3,9 тыс. кубометров снега.

Следствие проводит проверку по факту гибели мужчины во время уборки снега с крыши жилого дома в Томске.

Штормовое предупреждение объявлено в Москве на 12−14 февраля из-за сильного снегопада.

Об этом: В мороз без отопления остались более 40 домов Челябинска

Авария произошла 9 февраля, когда температура воздуха была порядка минус 30 градусов. Также без тепла остались несколько социальных объектов.

В Челябинске без отопления остались боле 40 многоквартирных домов. Об этом пишут СМИ.

В Крыму с 13 февраля ожидается резкое похолодание.»После теплой погоды, определяемой средиземноморской воздушной массой, наблюдающейся в Крыму на текущей неделе, 13 февраля на полуострове резко похолодает. Арктическая воздушная масса принесет понижение дневных температур воздуха до 4−9 градусов мороза, ночных до 10−15 градусов мороза», — сообщает крымский гидрометцентр.

9−11 февраля аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях и Чувашии на 9° и более, Марий Эл на 7° и более, в Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии на 7−15°, сообщает Гидрометцентр России.

Местные коммунальные службы не смогли самостоятельно в полной мере устранить последствия сильного снегопада и гололеда.

В Киеве на улицы вывели бронетехнику. С помощью бронетранспортеров и тракторов местные власти пытаются разблокировать движения по улицам украинской столицы.

Подробности в материале: В Рязани из-за снегопада дорожников перевели в режим повышенной готовности

В режим повышенной готовности переведены коммунальные службы Рязани. До конца суток 9 февраля в регион придёт метель, сообщает пресс-служба администрации города.

«Газпром газораспределение Сыктывкар» предупредил население об угрозе отравлением угарным газом из-за морозов."В период перепада температур, установлении морозов, сильном ветре и метелей возможно образование наледи на оголовках дымоходов и их закупорка. При обмерзании оголовков прекращается тяга в дымовом канале, что приводит к выходу угарного газа в помещение«.Компания предлагает провести внеплановые проверки дымоходов и вентканалов, и при необходимости очистить оголовки от наледи и снега.

Синоптики прогнозируют, что завтра, 10 января, на территории Татарии будет до — 32 градусов мороза и метель.

2,5 тысячи тонн снега вывезено с улиц Брянска за прошедшие сутки. Коммунальщики продолжают устранять последствия метели, в работах задействовано почти 80 единиц техники, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе городской администрации.

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области оштрафовала домоуправляющие компании почти на 2 млн рублей за некачественную уборку от снега и льда придомовых территорий и кровель многоквартирных домов.

Из-за метелей, сильного ветра и морозов спасатели Липецкой области переведены на усиленный режим работы. В регионе развертывают мобильные пункты обогрева и питания.

Подробности в материале: В Курской области на дорогах развернули пункты обогрева

В Курской области вдоль федеральных автодорог развернуты стационарные и мобильный пункты обогрева. Мобильный пункт располагается на 507-м километре трассы М-2, около населенного пункта Курица. 32 стационарных пункта располагаются на базе зданий и сооружений вдоль автодорог.

Уборка снега с улиц Казани после снегопада. (сс) Марат Мугинов. kzn.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пообещал лично проверить качество очистки территорий населенных пунктов от снега и наледи во время посещения муниципальных образований.

В Москве 11 февраля ближе к вечеру должен начаться сильный снегопад. Обильные осадки могут привести к серьезным транспортным проблемам в столице.

Подробности в материале: В Кузбассе под тяжестью снега обрушились семь крыш в многоквартирных домах

В Кемеровской области не везде снег чистят должным образом. Об этом заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов .

В Тюмени 10 февраля отменены очные занятия для учеников 1−4-х классов из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

В Магаданской области 10 февраля продолжается циклон с ураганным ветром и метелью, максимальные порывы ветра — до 33 м/с зарегистрированы на востоке Ольского городского округа, до 26 м/с — в Северо-Эвенском районе. В Магадане порывы ветра достигают 24 м/с.

Читайте подробнее: В Тюмени фуры с металлом образовали километровую очередь

В Тюмени из-за морозов к пункту приёма металлолома выстроилась километровая очередь из грузовых тонаров. Об этом изданию « Вслух.ру » сообщили дальнобойщики.

Решение принял горком по делам образования. Оно касается учащихся первой и второй смен.

В школах Челябинска 10 февраля отменены занятия для учеников начальных классов. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

Читайте также: В Хакасии ожидается сильный ветер

В Хакасии в ближайшее время ожидается усиление западного ветра до 25−30 м/с.

Подробности в материале: В Югре из-за морозов объявлена актировка для учащихся первой смены

По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, с 10 по 12 февраля в регионе дневная температура воздуха будет держаться на уровне — 33… — 38 °C.

В Сургуте (ХМАО) ученики 1−8-х классов из-за морозов остаются дома. Об этом сообщает горадминистрация. В Нижневартовске объявили актировку для учеников 1−4-х классов.

Читайте также: В Хакасию идут сильные морозы

Ветер принесёт в Хакасию резкий холод, сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В среду, 10 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −14… −12 °C.

В среду, 10 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха составит −12… −10 °C.

Подробности в материале: В Петербурге ночью температура опустилась ниже 21 градуса

Ночь с 9 на 10 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной в ходе текущей зимы.

Об этом: Барнаул готовится к вероятному паводку

Мэр Барнаула Вячеслав Франк утвердил комплекс противопаводковых мероприятий в весенне-летний период. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, документ предусматривает комплекс мер, которые будут предприняты городскими службами в целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города.

Подробности в материале: Синоптик предупредил о самом продолжительном в Москве с 2018 года снегопаде

Сильный и продолжительный снегопад начнется в столице России 11 февраля, на протяжении трех дней выпадет около 25−30 мм осадков. Об этом 10 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

В посёлке Магдагачи 7 февраля перемёрз подземный водовод на территории больницы. Без водоснабжения остались учреждение здравоохранения и котельная, отапливающая его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В Москве ожидаются мороз и снег

В Москве 10 февраля температура окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Узоры на окнах от мороза. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

11−12 февраля в Забайкальском крае ожидается ветер скоростью 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температуры на 10°. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Читайте также: Сильные морозы возвращаются в Алтайский край

В связи с этим спасатели напоминают гражданам о рисках, связанных с низкими температурами.

В Алтайском крае с 11 по 13 февраля ожидается аномально холодная погода. Как сообщает сегодня, 10 февраля, региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни температура воздуха местами будет опускаться до — 36 °C. А 12 февраля на большей части региона будет ещё холоднее — до — 39 °C.

В Чувашии после оттепели и капели нагрянули морозы, которые сменят снегопады. При этом холода подарили чебоксарцам возможность наблюдать за необычным явлением — гало, которое называют ещё вторым солнцем.

«В его холодном тылу в регион поступают воздушные массы из акватории Ледовитого океана, а в тёплом секторе оказался воздух из Средиземноморья. Сегодня этот вихрь окажется над Волгой, и осадки в его зоне ослабеют. Но температурные контрасты только продолжат усиливаться. Дело в том, что этот циклон — лишь первый в серии; ещё один в течение дня накроет Черноземье, местами здесь не исключены ледяные дожди», — предупредили синоптики «Фобоса».

«В европейской части страны столкнулись аномальные морозы и аномальное тепло», — сообщает Центр погоды «Фобос». По словам специалистов, эти контрасты стали следствием влияния циклона, который уже несколько дней находится над Русской равниной.

Об этом: В Магадане в пострадавших от циклона дворах ввели режим ЧС

Мэр Магадана Юрий Гришан 10 февраля в границах многоквартирных жилых домов на улице Пролетарской, 82 и 84, включая дворовую территорию между домами 82, 84 и 86, ввёл режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования для ликвидации последствий ураганного ветра.

Об этом: Жителей Забайкалья предупредили о резком ухудшении погоды

По данным синоптиков, 11−12 февраля в Забайкалье усилится ветер (до 15−20 м/с), пойдёт снег (местами сильный), на дорогах образуется снежный накат, возможны заносы, гололедица. На этом фоне произойдёт понижение температурного фона на 10 градусов. Ночью 11 февраля температура опустится до 12−17°С (при прояснении будет 22−27°С), днём 4−9° (при облачности 10−15°С).

В Забайкальском крае, как и во многих других территориях Сибири и Дальнего Востока, грядёт похолодание. О значительном ухудшении погодных условий предупредили в региональном ГУ МЧС РФ.

Читайте также: Жители забайкальского военного городка остались без отопления в мороз

Только сегодня, 10 февраля, заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что «ситуация взята на контроль».

Власти Забайкалья так и не решили вопрос с котельной в военном городке Борзя-3, где ещё 29 января произошла авария. С тех пор, как пишет chita.ru , местные жители замерзают: холодно и в квартирах, и в школе, которую из-за мороза в здании учащиеся не посещают уже недели.

Читайте также: В Красноярском крае ожидаются морозы

В Курской области 10 февраля несколько муниципалитетов решили не выпускать в рейсы школьные автобусы. Причиной стало предупреждение ГИБДД о возможных снежных заносах на дорогах. Муниципальные образования самостоятельно принимают решение о проведении занятий 10 февраля в дистанционном формате, в зависимости от погодных условий.

В Москве температура меняться практически не будет. Сегодня, 10 февраля, небольшой снег и до — 11°. В четверг ночью до — 20°, а днём до — 12°. В пятницы Москву укроют снеговые тучи циклона, ожидается сильная метель при −12…−14°.

«Арктический воздух к концу рабочей недели заморозит уже не только среднюю полосу нашей страны, но и Западную Европу. А вот на Среднюю Волгу и в Предуралье, наоборот, на смену 20-градусным морозам придут оттепели», — сообщает Центр погоды «Фобос».

Об этом: В Приамурье ожидается похолодание и снег

В период с 11 по 13 февраля территорию Приамурья будет пересекать активный циклон, который окажет существенное влияние на погоду — она будет меняться буквально каждый день.

Читайте также: В Петербурге объяснили причину морозного тумана над Невой

В Санкт-Петербурге ночью была зарегистрирована самая низкая температура воздуха за зиму, при этом горожане с ночи наблюдают интересное явление — город на Неве заволокло туманом. Как рассказал ИА REGNUM главный синоптик Северной Столицы Александр Колесов , то, что 10 февраля наблюдают петербуржцы, — действительно редкое явление.

Подробности в материале: Ледяной дождь в Астрахани: коммунальщики устраняют последствия непогоды

В Астрахани 9 февраля прошёл ледяной дождь, из-за которого тротуары и дороги покрылись гололёдом. 10 февраля более 300 человек обрабатывают дороги, улицы и мосты пескосоляной смесью, около 30 специалистов устраняют аварии на светофорах, произошедших из-за обледенения.

Читайте также: В Барнауле сошедший с крыш снег повредил 13 автомобилей и два газопровода

Позднее стало известно, что снег повредил 13 автомобилей и два газопровода в краевом центре.

Читайте также: В Барнауле под толщей снега обрушилась крыша многоквартирного дома

В Барнауле 6 февраля под тяжестью снега частично обрушилась крыша жилого дома на улице Тимуровская, 19, где проживают 206 человек.

Читайте также: На Алтае под снежным завалом погибли четыре человека

Напомним, в Алтайском крае почти не прекращаются снегопады. После резкой оттепели в регионе произошло несколько ЧС, связанных со сходом снега. Одно из них случилось в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Там погибли четверо рабочих, которые расчищали крышу зернохранилища.

Подробности в материале: В Барнауле со снегом на крышах помогают бороться беспилотники

«Вся полученная информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые, в свою очередь, будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель», — пояснил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.

Власти Барнаула предпринимают меры для защиты граждан от падающего с крыш снега. В этом им помогают беспилотники. Как сообщает сегодня, 10 февраля, официальный телеграм-канал городской мэрии, уже проведено обследование кровель зданий в Ленинском и Октябрьском районах.

11−12 февраля в Татарии сильная гололедица, на юге округа 10−11 февраля сильный снег, метель, ветер до 16 м/с, ночью 12 февраля в Оренбургской области сильные осадки.

По данным Гидрометцентра России, на севере Приволжского федерального округа 10−11 февраля аномально холодная погода, 12 февраля сильный снег, метель.

Зима. Вид с Волги на Чебоксары

Начало 2021 года в России стало холодным. Морозная погода отмечалась во всех регионах. Январь на азиатской части вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, то есть с 1891 года, сообщает Гидрометцентр России.

В январе средняя температура воздуха, осреднённая по всей территории России, меньше нормы более, чем на один градус. Аномалии среднемесячной температуры к востоку от Урала составили −2…−6° и более. В Якутии и на севере Красноярского края морозы достигали — 60°. Во многих пунктах зарегистрированы новые рекорды минимальной температуры воздуха.

Арктический холод проникал и на европейскую территорию страны. Во вторую декаду января средняя температура оказалась здесь меньше нормы на 5−9°. Но теплая погода в начале и конце месяца (аномалии температуры воздуха за первую и третью декаду ̶ +5…10°) пересилили холод, и среднемесячная температура здесь выше нормы на 2−4°, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

«Его облачные поля раскинутся от Северного Урала до Эгейского моря. В эпицентре непогоды вновь окажется многострадальное Черноземье, где местами может выпасть более половины месячного объёма осадков. Местами в Мещере и на Средней Волге они могут переходить в ледяные дожди. А температурный режим от такой серии вторжений станет ещё более ненормальным», — предупредили синоптики.

Мощный циклон придет в Россию в предстоящую пятницу, 12 февраля, сообщили в Центре погоды «Фобос». Пока этот циклон находится над Адриатикой.

Читайте также: В Калуге устраняют последствия сильнейшего снегопада

В Калуге в ночь на 10 февраля коммунальщики боролись с последствиями сильного снегопада, который начался накануне днём, сообщает управление городского хозяйства Калуги. За сутки с улиц Калуги было вывезено 3880 кубометров снега. На очистке улиц от снега работают 102 единицы техники и 155 дорожных рабочих. Израсходовано 280 тонн пескосоляной смеси и 71 тонна реагента.

Подробности в материале: С улиц Воронежа за ночь вывезли 11 тысяч кубометров снега

В Воронеже ночью с 9 на 10 февраля улицы от снега убирали и обрабатывали 262 единицы спецтехники. За ночь было израсходовано 2139 тонн песко-соляной смеси. С улиц вывезли 10 тыс. 961 кубометр снега.

Подробности в материале: Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные

О погоде, которая ожидается в Москве и Московской области на протяжении ближайших нескольких дней, рассказал 10 февраля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков .

Читайте также: В Липецке выпала треть месячной нормы осадков

В Липецке с 11:00 9 февраля и до 2:00 10 февраля во время снегопада выпала треть месячной нормы осадков. По прогнозу липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля около 15:00 снегопад начнется вновь. Городские службы подготовили к работе 120 единиц техники.

Сильный снег и около трети от месячного количества осадков принес «балканский» циклон на юг Европейской части России, сообщает 10 февраля Гидрометцентр. «В конце рабочей недели в большинстве областей Центра Европейской части и районов Поволжья снегопад усилится, — отмечают синоптики. — Зона ненастья 10 февраля задержится на юге Центрального округа. Снегопад будет сопровождаться метелью и ветром до 16 м/с. Преобладающая температура днем −10…−17°; на юге −6…+1°».

11−12 февраля в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно, сообщает Среднесибирское УГМС.

Подробности в материале: В Поволжье на смену морозам приходят снегопады и метели

Сильный снег, около трети от месячного количества осадков, принес «балканский» циклон на юг Европейской части. В конце рабочей недели в большинстве областей Центра Европейской части и районов Поволжья снегопад усилится, сообщает Гидрометцентр России 10 февраля.

В Кемеровской области прогнозируется понижение температуры. Так, ночью, 11 февраля, по данным регионального гидрометцентра, местами по области ожидается до — 30 °C и ниже.

Подробности в материале: Прокуратура указала властям Красноярска на плохую уборку снега

В январе-феврале 2021 года в регионе выпало большое количество снежных осадков. Ситуацию усугубило потепление.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения требований законодательства по надлежащему содержанию улично-дорожной сети, придомовых территорий, крыш, скатов и козырьков многоквартирных домов.

Читайте также: В мэрии Москвы заявили о готовности к сильному снегопаду и морозам

Москва готова к надвигающемуся снегопаду и сильным морозам. Об этом 10 февраля заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков .

В Новосибирске ночью 11 февраля похолодает до — 29 °C, в пригороде — до — 32 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

12−13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25−30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха резко понизится на 10−13 градусов, говорится в сообщении.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов и сильного ветра, сообщает пресс-служба МЧС.

16:09 10.02.2021

В Калужской области обильные снегопады могут отразиться на весеннем половодье. По данным Росгидромета, с 12 по 14 февраля в регионе ожидаются сильные снегопады, которые могут заметно осложнить ситуацию.

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Подробности в материале: В Калужской области обильные снегопады отразятся на весеннем половодье

16:16 10.02.2021 Жительница Новокузнецка едва не погибла из-за обрушившегося с крыши снега. Под снежным завалом она провела не менее десяти часов. Об этом: Новокузнечанка десять часов провела под снежным завалом

17:43 10.02.2021 Уборка снега в Биробиджане. biradm.ru

18:27 10.02.2021 На Москву надвигается сильнейший снегопад — фоторепортаж.

20:14 10.02.2021 Движение транспорта на двух улицах будет перекрыто в Воронеже в ночь с 10 на 11 февраля для уборки снега, сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением работ по уборке и вывозу снега с 22:00 10 февраля до 6:00 11 февраля будет закрыто движение автотранспорта по улицам Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской) и Чернышевского (от улицы Орджоникидзе до улицы Софьи Перовской)», — сообщили в пресс-службе. Подробности в материале: В Воронеже перекроют улицы для уборки снега

23:50 10.02.2021 Сильные снегопады и порывистый ветер ожидаются в Москве 12−13 февраля, предупредило столичное управление МЧС России. Подробности в материале: МЧС предупредило о снегопадах и порывистом ветре в Москве

00:52 11.02.2021 Аномальные морозы вновь придут в Московскую, Тверскую, Калужскую и Тульскую области на следующей неделе, сообщил 10 февраля журналистам руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Читайте подробнее: Центральные регионы России вновь окажутся во власти морозов

05:00 11.02.2021 В Магадане подсчитывают ущерб от прошедшего 10 февраля циклона — повреждены кровли 46 зданий, выбиты окна, завалены 50 опор освещения, с перекрестка улицы исчез светофор. Об этом: В Магадане во время циклона исчез с улицы светофор

06:17 11.02.2021 В школах Челябинска 11 февраля отменены занятия для учащихся первых, вторых, третьих и четвёртых классов. Решение принял горком по делам образования, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба. Речь идёт об учащихся первой и второй смен. Причиной стали морозы. Читайте подробнее: В школах Челябинска третий день подряд отменили занятия

07:15 11.02.2021 Мороз. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:51 11.02.2021 Синоптики назвали московский снегопад «снежным апокалипсисом» — сила ветра достигнет сегодня 20 метров в секунду. В Калининграде впервые за много лет замерзло Балтийское море. В Мурманске за 10 дней выпало больше двух месячных норм осадков. В Приморье — аномальное тепло до плюс 8, на Кубани — до плюс 18.

07:53 11.02.2021 В большинстве областей Центрального федерального округа в пятницу, 12 февраля, ожидается сильный снег, метель, ветер до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы. На юге округа оттепель, снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, сообщает Гидрометцентр России.

07:58 11.02.2021 Сохранится аномально холодная погода 11−13 февраля в Вологодской, 11−14 февраля в Архангельской областях со среднесуточной температурой ниже нормы на 7° и более, 11−14 февраля в Ненецком автономном округе, 13−16 февраля в Коми со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10° и более.

07:58 11.02.2021 Ночью и утром 11 февраля в Свердловской области ожидается сильный мороз (температура до — 42°).

07:59 11.02.2021 11−12 февраля в Забайкальском крае ожидается ветер 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температуры на 10°.

07:59 11.02.2021 Ночью и утром 11 февраля в Пермском крае ожидается сильный мороз (температура до — 40°).

08:00 11.02.2021 Уборка снега в Архангельске. arhcity.ru

08:22 11.02.2021 В Москве 11 февраля ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщает центр «Фобос». "Столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, осыпаясь незначительным очаговым снегом, а температурный фон окажется на семь-восемь градусов ниже многолетней климатической нормы февраля», — говорится в сообщении центра. Подробности в материале: В Москве ожидается до 13 градусов мороза

09:07 11.02.2021 «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлен до 12 февраля. Это 11 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 12 февраля

09:12 11.02.2021 В Забайкальском региональном управлении МЧС сообщают, что из-за снегопада на территории четырёх районов Забайкалья существует повышенный риск автоаварий. Может быть затруднено движение для водителей большегрузных машин.

09:26 11.02.2021 Уборка снега в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

10:01 11.02.2021 В столице России в ночь на 13 февраля ожидаются снег, метель и ветер с отдельными порывами до 15−20 м/с. Об этом 11 февраля сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве. Об этом: В МЧС предупредили о метели в Москве в ночь на 13 февраля

10:19 11.02.2021 По данным Гидрометцентра России, 11−12 февраля на юге Приволжского федерального округа, 11−13 февраля на большей части округа осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (12−13 февраля на севере округа, 13 февраля в Татарии сильные), гололедные явления, 11 февраля на севере округа аномально холодная погода.

10:43 11.02.2021 Погоду в Санкт-Петербурге 11 февраля продолжит формировать гребень антициклона. После солнечной среды сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, вновь обойдётся без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос»Михаил Леус. Читайте также: В Петербурге ожидается облачный морозный день

10:44 11.02.2021 Обработка улиц песко-соляной смесью. Воронеж voronezh-city.ru

10:45 11.02.2021 Прогнозы синоптиков о снегопадах и метелях оправдались в Забайкальском крае. Сегодня, 11 февраля, в регионе пришлось вводить временное ограничение движения пассажирских автобусов. Речь идёт о регулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам. Подробности в материале: Непогода парализовала движение пассажирских автобусов в Забайкалье

11:16 11.02.2021 Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на период с 11 по 13 февраля 2021 года. В эти дни в крае ожидается аномально холодная погода: термометры покажут −30…−39 градусов.

11:23 11.02.2021 К предстоящим выходным дням, 13 и 14 февраля, в Татарии прогнозируется резкое потепление и дождь. Днем 11 февраля минимальная температура воздуха опустится до минус 16 градусов. 12 февраля возможны небольшой снег, мокрый снег и морось, в отдельных районах — гололед и слабая метель. Ночью температура воздуха составит −15…−20 градусов, днем — от минус 5 до минус 10. В субботу, 13 февраля, продолжатся осадки в виде мокрого снега, пройдет дождь, в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью уже около — 10 градусов, на юге Татарии 0…-3. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Читайте подробнее: В Татарии ожидается резкое потепление

11:26 11.02.2021 Гололед [Дарья Драй © ИА REGNUM]

11:47 11.02.2021 В Пермском крае ночь на 11 февраля в ряде районов стала самой холодной за последние четыре года, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. Усилению морозов способствовала арктическое вторжение воздуха и установившаяся малооблачная, безветренная погода. В Перми минимальная температура составила — 31,5°С. Это самая низкая температура на городской метеостанции с 26 января 2017 года (тогда минимум составил — 33,3°С). Холоднее всего было в Ныробе (-37°С), в Кочево (-35,6°С), в Большой Соснове (-34,9°С), в Усть-Черной (-34,8°С), в Кунгуре (-34,6°С), в Губахе и Осе (-34,5°С), в Чермозе (-34,2°С) и в Кудымкаре (-34,1°С). В течение дня 11 февраля прогнозируют сохранение аномальных морозов. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 11−14°С. В ночь на 12 февраля сильные морозы ожидаются на севере Прикамья — до −30…−35°С. Об этом: В Прикамье ночь на 11 февраля стала самой холодной за четыре года

12:46 11.02.2021 В Новосибирске ночью 12 февраля сохранится морозная погода — местами до — 36 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Подробности в материале: Морозы задержатся в Новосибирске до конца недели

13:13 11.02.2021 На территории Калужской области в ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, выпадет порядка 36 миллиметров снежных осадков, что соответствует месячной норме, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Снегопад, который начнется вечером 11 февраля и продолжится до утра 13 февараля, будет сопровождаться северо-восточным ветром порывами до 19 метров в секунду и сильной метелью. На дорогах области ожидаются гололедица и снежные заносы. Читайте подробнее: В Калужской области ожидается выпадение месячной нормы снежных осадков

13:41 11.02.2021 Снежная гора [Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:42 11.02.2021 По данным Гидрометцентра России, аномально холодная погода 11−13 февраля в Вологодской, 11−14 февраля в Архангельской областях со среднесуточной температурой ниже нормы на 7° и более, 11−14 февраля в Ненецком автономном округе, 13−14 февраля в Коми со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10° и более.

13:43 11.02.2021 В Липецкой области 11 февраля сильный снег, 12 февраля осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега.

13:44 11.02.2021 12 февраля в Орловской, 12−13 февраля в Московской, Ивановской, Калужской, Тульской, Брянской, 13 февраля в Тверской, Ярославской областях сильный снег.

13:44 11.02.2021 12 февраля в Курской, Белгородской областях осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, гололед, налипание мокрого снега.

13:44 11.02.2021 Снегопад в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

14:01 11.02.2021 В Саратовской области в предстоящие сутки ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью и днем 12 февраля местами по Саратовской области сохранится туман с видимость 500 метров и менее, а также гололедица. В областном центре будет преобладать аналогичная погодная ситуация. Температура воздуха ночью составит около — 10 градусов, днем +1 градус. Облачно, временами небольшие осадки в виде снега. Подробности в материале: В Саратовской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

14:19 11.02.2021 Оперативный прогноз возможных ЧС на 11 февраля 2021 года на территории РФ обусловливается прохождением 3-х циклонов, 3-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

14:26 11.02.2021 По сообщению МЧС, в связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в ДФО на территории Забайкальского края (усиление ветра до 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температурного фона на 10°); в УФО на территории Свердловской области (аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, ночью и утром местами сильный мороз до — 42°); в ПФО на территории Оренбургской и Саратовской областей (сильный снег, ледяной дождь); в СЗФО на территории республик Карелия и Коми, Вологодской области (аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более); в ЦФО на территории Орловской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей (сильный снег, мокрый снег, местами дождь, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололедные явления); в ЮФО на территории республик Адыгея и Крым, Краснодарского края (сильный ветер до 18−23 м/с) и Волгоградской области (сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях); в СКФО на территории Северной Осетии (порывы ветра 20−25 м/с).

14:26 11.02.2021 Уборка снега [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

14:27 11.02.2021 Сохраняется лавинная опасность в горных районах Дальневосточного (Сахалинская область), Сибирского (Красноярский край, Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская и Кемеровская области), Южного (Адыгея и Краснодарский край) и Северо-Кавказского (Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Республика Северная Осетия-Алания) федеральных округов.

14:28 11.02.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщает МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

14:35 11.02.2021 Снегоуборочная техника в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

14:37 11.02.2021 Южный циклон несет в Москву сильный продолжительный снег. Он движется в центр Европейской России с юго-запада. В его циркуляцию вовлекаются контрастные по температуре воздушные массы: очень холодные с северо-востока и тёплые и влажные с юго-запада. В зонах фронтальных разделов отмечаются интенсивные процессы осадкообразования. Снег будет усиливаться уже в ночь на пятницу, 12 февраля, он будет сопровождаться порывами ветра до 15−18 м/с, поднимется метель. До умеренной интенсивность снега уменьшится в ночь на воскресенье, днем он будет небольшим. Количество прогнозируемых осадков за этот период сравнимо с месячной нормой, ожидается существенный прирост снежного покрова, на дорогах снежные заносы. Столичный регион останется в холодной части циклона. В начале следующей недели морозы станут крепче. Гидрометцентр России

14:57 11.02.2021 В четверг, 11 февраля, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Tемпература в Москве −12…−10°, по области −15…−10°. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Местами гололедица.

14:57 11.02.2021 В пятницу, 12 февраля, в Москве ночью снег, местами сильный, местами метель, гололедица, снежные заносы. Tемпература в Москве −15…−13°, по области −17…−12°. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем сильный снег, местами метель, гололедица, снежные заносы. Tемпература в Москве −12…−10°, по области −14…−9°. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

14:58 11.02.2021 Уборка снега

15:46 11.02.2021 В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. Об этом: Жителей Кузбасса предупредили о морозе до — 39 °C и «чёрном небе»

16:59 11.02.2021 Уборка снега в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

17:18 11.02.2021 Согласно прогнозам синоптиков, серьёзного потепления в Москве и Московской области не стоит ждать примерно до двадцатых чисел февраля.

18:03 11.02.2021 Уборка снега [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

19:15 11.02.2021 К границам России приближается «снежный монстр», сообщает метеорологический центр «Фобос».

19:33 11.02.2021 Согласно прогнозам целого ряда синоптических служб, в Москве и Московской области 12 февраля начнётся сильный снегопад, который продлится около 36 часов. Снежный покров в итоге может увеличиться на полметра.

19:52 11.02.2021 В Нижнем Новгороде с 12 февраля до 14 февраля ожидается сильный снег и метель. Региональное управление МЧС предупреждает о повышении риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Читайте также: На Нижний Новгород надвигается сильная метель, она продлится два дня

20:43 11.02.2021 При этом после окончания метелей и снегопадов, которое ожидается в ближайшие выходные, морозы не ослабнут.

21:31 11.02.2021 Метель. Дарья Драй © ИА REGNUM)

22:16 11.02.2021 И март в ряде регионов России тоже будет холодным, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Речь идёт об Архангельской области, Коми, Ненецком АО, о Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также о Северном Кавказе.

22:56 11.02.2021 Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильного ветра на территории Республики Крым 12 и 13 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций региона. Читайте также: В Крыму объявлено штормовое предупреждение

01:17 12.02.2021 Существенное похолодание с отклонением от климатической нормы ожидается в нескольких регионах Центрального федерального округа России с 15 февраля, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Аномальные холода придут в несколько регионов в центре России

05:52 12.02.2021 Шесть пунктов обогрева развернуты вдоль федеральных трасс в Тульской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС России. Об этом: В Тульской области развернули пункты обогрева на федеральных трассах

05:57 12.02.2021 Прокуратура Советского района Владивостока проводит проверку по факту смерти молодого мужчины, который умер после падения на неочищенном ото льда тротуаре. Об этом: Во Владивостоке устанавливают виновных в смерти упавшего на тротуаре парня

06:22 12.02.2021 В Новосибирске в связи с погодными условиями переносится «Лыжня России — 2021». Об этом сообщила мэрия города. Уточняется, что она пройдёт не 13 февраля, как планировалось ранее, а 14 февраля. Подробности в материале: В Новосибирске из-за сильных морозов перенесли «Лыжню России»

06:27 12.02.2021 В регионах Урала 13 февраля резко потеплеет после нескольких дней аномальных морозов. Такой прогноз дают синоптики. В частности, на Среднем Урале температура подскочит с нынешних минус 20 градусов почти до нуля. Такая же картина ожидается и в Челябинской области. Читайте подробнее: На Урале после аномальных морозов резко потеплеет

07:12 12.02.2021 По данным Среднесибирского УГМС, 12 февраля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами опустится до — 30… — 35 °C, на дорогах — гололедица.

08:13 12.02.2021 В горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува 12 февраля лавиноопасно.

08:14 12.02.2021 Власти Забайкальского края, где из-за мощного снегопада даже пришлось ограничивать движение пассажирских автобусов, проконтролировали уборку снега в столице региона — Чите. Как сообщает сегодня, 12 февраля, пресс-служба регионального правительства, губернатор Александр Осипов лично проверил, как организованы круглосуточные работы. Глава Забайкалья отметил, что необходимо правильно выстроить схему очистки и выбрать приоритетные улицы, чтобы обеспечить транспортную доступность и безопасность. Об этом: В Чите устраняют последствия мощного снегопада

08:50 12.02.2021 Резкое понижение температуры воздуха — до аномальных значений — ожидается в южной части Европейской России. Об этом 12 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд спрогнозировал похолодание в ряде регионов Европейской России

08:54 12.02.2021 Уборка снега на улицах Калуги kaluga-gov.ru

09:22 12.02.2021 В Москве 12 февраля ожидаются мощный снегопад и метель, сообщает центр «Фобос». Читайте также: Москву атакует мощный циклон «Волкер»

09:24 12.02.2021 В ночь на 12 февраля на дорогах Барнаула работало 110 единиц снегоуборочной техники, из них 18 единиц — техника сторонних организаций. В работах по вывозу снега задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

10:05 12.02.2021 12 февраля на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» будет наблюдаться морозная погода. Но уже 13 февраля, по данным управления, мороз начнет отступать, температура воздуха повысится. И только в районах Крайнего Севера, в Ямало-Ненецком АО, морозная погода сохранится.

10:08 12.02.2021 В Калужской области 12 февраля из-за сильнейшего снегопада отменена работа школьных автобусов, сообщает региональное министерство образования и науки. Образовательное ведомство обратилось в социальных сетях к родителям с просьбой оставить детей, которых подвозит школьный автобус, дома. Школы работают в обычном порядке. Подробности в материале: В Калужской области из-за непогоды не вышли на линии школьные автобусы

10:40 12.02.2021 Пермский край с 12 по 14 февраля окажется во власти сильных снегопадов и резких колебаний температуры воздуха. В западной части региона может выпасть свыше половины месячной нормы осадков, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. Читайте также: На Прикамье надвигаются мощные снегопады

11:10 12.02.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном похолодании в предстоящие выходные. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холоднее всего будет 14 февраля. Ночью в Катанском, верхнеленских, северо-восточных районах будет — 31… — 36 °C, местами — 41… — 46 °C, днем — 18… — 23 °C, в пониженных формах рельефа — 27… — 32 °C. Об этом: До — 46°С: в Иркутскую область пришли аномальные морозы

11:28 12.02.2021 Расчистка крыши от снега. Екатерина Чеснокова © ИА Красная Весна

11:31 12.02.2021 Купольная крыша в ледовом дворце «Пересвет» обрушилась 12 февраля в Брянске. Установлено, что конструкция не выдержала снежной массы, скопившейся наверху. Подробности в материале: В Брянске у ледового дворца обрушилась крыша

11:34 12.02.2021 В Нижегородской области на 366-м км трассы М-7 «Волга» временно перекрыто транспортное движение в сторону Нижнего Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, движение перекрыто около 10:10 (мск) из-за ДТП в Володарском районе. В регионе сложная погодная обстановка, местами идет сильный снег. На федеральных трассах М-7 «Волга», Р-158 и Р-177 непрерывно работает уборочная техника. Читайте также: На трассе М-7 «Волга» временно перекрыто движение на Нижний Новгород

11:34 12.02.2021 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится в Брянске. Соревнования, которые должны были состояться 13 февраля, отодвинули на две недели из-за снегопада. Из-за сложившихся погодных условий принято решение провести массовую лыжную гонку 27 февраля. Подробности в материале: В Брянске из-за снегопада перенесли соревнования «Лыжня России»

11:35 12.02.2021 Жителей Забайкалья предупредили об ухудшении погодных условий в предстоящие выходные. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в регионе ожидаются усиление ветра до 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температурного фона на 10 градусов. 13 февраля температура ночью будет достигать минус 25−30°С, при прояснении минус 30−35°С, днём минус 12−17°С, местами минус 17−22°С. Ночью 14 февраля похолодает до минус 32−37°С, а по северной половине края — до минус 42 °C, днём будет минус 13−18°С (местами минус 19−24°С). Читайте также: В Забайкалье идут сильные морозы

11:35 12.02.2021 Метель. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:49 12.02.2021 По данным группы долгосрочных метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», февраль 2021 г. в Алтайском крае ожидается тёплый, со среднемесячной температурой воздуха минус 11−14°C, что на 2−3°C выше нормы. Прогнозируется три волны тепла, по югу до оттепели (минус 1−6°C, местами плюс 5°C) и одна волна холода (ночью до минус 21−26°C, днем до минус 17−22°C). Волны тепла ожидаются в середине первой, в начале второй и в середине третьей декад. Подробности в материале: Синоптики пообещали Алтаю тёплый февраль

12:05 12.02.2021 В Чувашии ожидаются снегопады, в результате которых сугробы вырастут ещё на 10—15 см. Читайте также: Чувашию накроют снегопады

12:22 12.02.2021 С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 972 081,7 куб. м снега. По данным мэрии Новосибирска, за сутки 11 февраля дорожники вывезли 6624, 26 куб. м снега.

12:23 12.02.2021 По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 13 февраля в Новосибирске ожидается понижение температуры до — 35 °C, на дорогах — гололедица, сообщили в мэрии города.

12:47 12.02.2021 В Алтайском крае отправлен под домашний арест председатель СПК им. Фрунзе, где при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло четверо работников предприятия. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает региональное СУ СК РФ. По данным следствия, трагедия произошла по причине ненадлежащего обеспечения обвиняемым правил охраны труда и соблюдения техники безопасности. Об этом: На Алтае после гибели людей под снегом арестован руководитель

12:52 12.02.2021 Грузовые транспортные средства скопились перед многосторонними автомобильными пунктами пропуска в Брянской области. Из-за неблагоприятных погодных условий на таможне стоят почти 200 машин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской таможни. Читайте также: На брянских таможенных пунктах застряли почти 200 грузовиков

12:53 12.02.2021 Туман, видимость до 500 метров ожидается в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что днем 13 февраля в регионе воздух может прогреться до +4 °С. На дорогах возможен гололед. В отдельных районах ожидаются снег с дождем. Температура ночью может опуститься до — 12 °C. Об этом: В Башкирии ожидается резкое потепление до +4 °С

13:16 12.02.2021 В Воронеже в ночь с 11 на 12 февраля прошёл дождь при сохранении минусовой температуры, и на улицах образовался ледяной накат. Мэр Вадим Кстенин провел оперативное совещание с руководителями районных управ, где поставил ряд задач по ликвидации последствий снежно-ледяных образований и снежного наката. Об этом: После ледяного дождя Воронеж превратился в каток

13:23 12.02.2021 Международный Аэропорт Воронеж имени Петра I был закрыт для приёма и выпуска воздушных судов до 12:00 12 февраля из-за ледяного дождя и плохой видимости. Как сообщает ИА REGNUM, в полдень он возобновил работу. Читайте также: Воронежский аэропорт из-за непогоды задержал рейсы

13:42 12.02.2021 Уборка снега [Петр Данилов © ИА Красная Весна]

13:47 12.02.2021 Сильный туман и гололед ожидается в Самарской области. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий по области объявлен желтый уровень погодной опасности. Читайте подробнее: В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

13:50 12.02.2021 12 февраля на северо-западе Приволжского федерального округа наблюдаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Читайте также: В Поволжье пришли сильные снегопады и метели

14:00 12.02.2021 Жителей Красноярского края предупредили о надвигающихся сильных морозах. В частности, в Эвенкийском муниципальном районе края 13−15 февраля столбики термометров опустятся до — 50.-55 °С. Об этом: Морозы до — 55 °C ожидаются в Красноярском крае

14:04 12.02.2021 В центральных районах России начались мощные снегопады. Синоптики прогнозируют, что эти атмосферные явления в скором времени могут наблюдаться и в Красноярске. Как сообщили 12 февраля в мэрии Красноярска, дорожные службы города готовятся к усиленной работе на следующей неделе.

14:27 12.02.2021 14, 15 и 17 февраля в Красноярске ожидается выпадение снега, мокрого снега.

14:58 12.02.2021 Уборка снега [Петр Данилов © ИА Красная Весна]

15:26 12.02.2021 По данным Гидрометцентра России, с 18 часов 12 февраля до 18 часов 13 февраля в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно. С 18 часов 12 февраля до 18 часов 15 февраля в горах Сочи (Краснодарский край) выше 1000 м также лавиноопасно. В этот же период сход лавин возможен в других районах Краснодарского края, а также в Адыгее в горах выше 1500 м.

15:27 12.02.2021 13−15 февраля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильный мороз, температура воздуха местами опустится до −50…−55 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

15:53 12.02.2021 Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на грядущих выходных, 13−14 февраля, небольшое «потепление» и местами снежную погоду. Читайте также: В Петербурге и Ленобласти морозы ослабнут, но не отступят

16:03 12.02.2021 Ленинградская область, 12 февраля 2021 г. Елена Молчанова ИА REGNUM

16:10 12.02.2021 Для устранения последствий обильных снегопадов дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в круглосуточный режим работы. Читайте также: Коммунальные и дорожные службы Подмосковья начали работать круглосуточно

16:11 12.02.2021 Берег Москвы-реки. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

16:59 12.02.2021 Заторы на дорогах Москвы днём в пятницу, 12 февраля, достигли 9 из 10 баллов на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки». Читайте также: Москва встала в пробках из-за снегопада

17:00 12.02.2021 Зима в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

17:00 12.02.2021 Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме в условиях сильного снегопада и готов к повышенному пассажиропотоку, заявили в департаменте транспорта столицы. Подробности в материале: Дептранс: снегопад не нарушил работу общественного транспорта Москвы

17:32 12.02.2021 В Москве 12 февраля сильный снегопад стал причиной мощных автомобильных пробок. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», пробки в Москве достигли максимального значения — десяти баллов. Читайте также: Москва встала в десятибальных пробках

17:32 12.02.2021 Ночью и утром 13 и 14 февраля на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха составит −35…−38 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

17:35 12.02.2021 Добровольцы будут участвовать в ликвидации последствий снегопада в Подмосковье. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области. Читайте также: К уборке снега в Подмосковье подключат волонтеров

17:36 12.02.2021 Сильный снегопад к середине дня 12 февраля охватил большинство областей Центра Европейской части России и Поволжье. Снежными обещают быть и выходные дни, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 13 февраля, в большинстве областей Центрального федерального округа продолжится сильный снег, на юго-востоке ЦФО ночью снег, мокрый снег, дождь, днем — снег. В отдельных районах будет ветер скоростью до 15−20 м/с с метелью, налипание мокрого снега, гололёд. Температура воздуха ночью −16…−10°, на севере −22…−17°, местами до — 27°; днем −16…−9°, на юго-востоке −8…−3°. На дорогах гололедица, снежные заносы. «Сильный снег ожидается в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях», — предупредили синоптики.

17:37 12.02.2021 После ледяного дождя улицы Воронежа превратились в каток. voronezh-city.ru

17:46 12.02.2021 В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на трубопроводе на улице Декабристов без отопления оказались 50 домов. Об этом: В центре Петербурга без отопления в мороз остались 50 домов

17:53 12.02.2021 В Москве в ночь на 12 февраля выпало от 2 до 8 мм осадков в эквиваленте дождя, или 5−10 см в виде снега. В центре города и на северо-западе Москвы суммарный уровень снега составил 45 см. «В эти дни, возможно будут отмечены новые рекорды высоты сугробов и количества суточной суммы осадков. 12 февраля поздно вечером, можно будет подвести итоги снегопада», — заявили в Гидрометцентре России.

17:54 12.02.2021 Парк 850-летия Москвы. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

18:07 12.02.2021 Примерно четыре десятка рейсов в аэропортах Москвы задерживаются по причине обильного снегопада. Такие данные 12 февраля приведены на онлайн-табло московский аэропортов. Читайте также: Из-за непогоды в московских аэропортах задерживаются около 40 рейсов

18:19 12.02.2021 В Калужской области на трассах федерального значения дополнительно к имеющимся стационарным объектам инфраструктуры в условиях сильных снегопадов и мороза развернуты четыре пункта обогрева. Об этом: На федеральных автотрассах Калужской области развернули пункты обогрева

18:20 12.02.2021 Пункт обогрева на трассе в Калужской области. 40.mchs.gov.ru

18:33 12.02.2021 Белым медведям, обитающим на архипелаге Земля Франца-Иосифа, из-за недостатка снега пришлось искать новые места для обустройства берлог. Читайте также: Медведям в «Русской Арктике» не хватает снега

18:35 12.02.2021 Белый медведь около построек, о. Гукера. © М. Иванов. rus-arc.ru

18:45 12.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил работу сотрудников коммунальных служб столицы во время сильных снегопадов, отметив, что «город живёт» и сбоев в работе общественного транспорта практически нет. Об этом: Собянин оценил работу коммунальных служб Москвы во время снегопада

19:33 12.02.2021 Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение на период с 14 по 18 февраля. По данным специалистов, на территории Центрального федерального округа в эти дни ожидается аномально холодная погода с температурами на 7−12° ниже климатической нормы. «В ночные часы температура воздуха будет понижаться до −24…−30°, днем преобладающая температура воздуха −11…−17°», — говорится в сообщении.

19:51 12.02.2021 Снегопад в Москве побил суточный рекорд, установленный 12 февраля 1973 года. За неполный день в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом: Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

22:12 12.02.2021 В субботу, 13 февраля, в Крыму ожидается очень сильный снег, метель, сильные гололед и изморозь, ветер скоростью 25−30 м/с, на южном побережье — до 33 м/с, в горах 35−40 м/с. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

22:21 12.02.2021 Более 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла на фоне сильных снегопадов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Читайте подробнее: Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

22:34 12.02.2021 На 12 февраля высота снежного покрова «по рейке» в Санкт-Петербурге составила 17 см. В Ленинградской области значения колеблются от 15 см на западе региона до 50 см на востоке. Высота снежного покрова по рейке — толщина слоя снега, покрывающего поверхность земли, измеренная в условиях естественного, ненарушенного покрова. Наблюдения проводятся один раз в сутки в 9 часов утра на открытом участке площадки метеостанции.

22:36 12.02.2021 Зимний лес в Ленинградской области. Дарья Драй ИА REGNUM

05:29 13.02.2021 В субботу, 13 февраля, в Москве будет облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 13 февраля в Москве ожидается до — 12 °C, сильный снег, метель

07:52 13.02.2021 Пробки на улицах Москвы, по данным на 06:00 13 февраля, из-за снегопада и гололедицы достигли девяти из возможных десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Читайте также: Утром 13 февраля пробки в Москве из-за снегопада достигли девяти баллов

10:28 13.02.2021 Внутренняя сторона МКАД от Дмитровского шоссе до Алтуфьевского. 13 февраля 2021 года. Фото ИА REGNUM

10:36 13.02.2021 За минувшую ночь в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков — примерно 15 мм. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные метеобюро Москвы. Об этом: В Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков

12:00 13.02.2021 В городе Людиново Калужской области обильный снегопад вызвал обрушение кровли одноэтажного производственного здания, в котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по ремонту автотранспорта. В здании, возможно, находилось два человека. Читайте подробнее: В Калужской области обрушилась кровля здания: МЧС ищет пострадавших

12:15 13.02.2021 Рейсовый автобус, четыре грузовых автомобиля и 12 легковых столкнулись на автодороге в Краснодарском крае утром 13 февраля. Об этом: На Кубани в массовую аварию попали 16 автомобилей и автобус

14:10 13.02.2021 Тело 60-летнего мужчины обнаружено 13 февраля на месте обрушения кровли производственного здания в городе Людиново Калужской области. Спасатели продолжают искать сына погибшего, который также, предположительно, находился в здании в момент обрушения. Об этом: В Людинове под завалами обрушенной кровли нашли тело мужчины

15:07 13.02.2021 Подмосковье накрыл снежный циклон. Снег, метель, вьюга с порывами ветра до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, пик осадков ожидается сегодня на 15:00. Общий прирост снежного покрова может достигать 30 см, а местами до 50 см. Читайте также: Ни пройти ни проехать. Последствия снегопада в Подмосковье — фоторепортаж

17:05 13.02.2021 Многокилометровая пробка образовалась в Москве на внешней полосе МКАД в районе Строгино, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Об этом: В Москве ГИБДД перекрыло три полосы на МКАД

18:19 13.02.2021 В Москве количество выпавшего снега к вечеру 13 февраля может побить рекорд за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте подробнее: Вильфанд спрогнозировал рекорд по снегу в Москве за всю историю наблюдений

08:03 14.02.2021 Последствия снегопада в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:00 14.02.2021 В Людиново под завалами обрушившейся под тяжестью снежного пласта кровли спасателями были обнаружены тела 60-летнего мужчины и его 36-летнего сына, сообщили 14 февраля в калужском региональном следственном управлении СК России. По предварительным данным, здание находилось в пользовании местного жителя, который вместе с сыном оборудовал в нём автомастерскую. Из-за обильных осадков в виде снега железобетонные перекрытия не выдержали и крыша здания обрушилась. Подробности в материале: В Людиново два человека погибли под обрушившейся кровлей

16:29 14.02.2021 Март и начало апреля в Москве будут холодными, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте подробнее: Названы сроки наступления климатической весны в Москве

20:07 14.02.2021 В Сургутском районе ХМАО бушует метель со шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. Непогода, как прогнозируют синоптики, продлится и 15 февраля, информирует управление по делам ГО и ЧС районной администрации. Госавтоинспекция по Сургутскому району сообщает о вводе временного ограничения для движения грузовиков и пассажирского транспорта до наступления видимости на дорогах на следующих участках: с 21 км по 91 км автодороги Сургут — Лянтор; с 18 км по 100 км автодороги Сургут — Нижневартовск; с 34 км по 244 км автодороги Сургут — Когалым — граница ХМАО; на автодороге Сургут — Нефтеюганск. Об этом: В Югре из-за снежной бури ограничено движение на ряде дорожных участков

20:25 14.02.2021 Из-за неблагоприятных погодных условий с 20:00 (время местное) 14 февраля введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Татарии, Башкирии. Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта, сообщает Росавтодор. Читайте также: Из-за непогоды ограничено движение транспорта в трёх регионах Поволжья

20:27 14.02.2021 По данным Гидрометцентра России, 14 февраля на севере Приволжского федерального округа сильный снег, метель. На юге округа сильная гололедица, в Оренбургской области сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с.

20:28 14.02.2021 14 февраля и ночью 15 февраля в юго-восточной половине Башкирии сохранится очень сильный ветер порывами 21−26 м/с.

20:28 14.02.2021 Поселок Горячеводский. Антон Подгайко © ИА REGNUM

20:29 14.02.2021 Ночью и утром 15 февраля в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз (минимальная температура воздуха −38…−35°).

20:29 14.02.2021 15 февраля на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается сильный мороз (температура воздуха местами ночью −50…−45°).

20:30 14.02.2021 14−19 февраля в Вологодской области и в Вологде, 15−17 февраля в Архангельской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, в Ненецком автономном округе на 10° и более.

20:31 14.02.2021 15−20 февраля в Тверской, Московской, Ивановской, Ярославской, Костромской областях ожидается аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12°.

20:31 14.02.2021 15−19 февраля в Тамбовской области, 14−20 февраля в Нижегородской области, 15−20 февраля в Кировской области, 15−19 февраля в Марий Эл, Чувашии аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, сообщает Гидрометцентр России.

20:33 14.02.2021 С 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно.

20:33 14.02.2021 В период с 18 часов 14 февраля до 18 часов 17 февраля в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.

20:33 14.02.2021 Сосновый бор в Чебоксарах. Наталия Николаева © ИА REGNUM

20:36 14.02.2021 В Краснодарском крае 14−16 февраля сильные осадки, 14 февраля очень сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), сильная метель, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер до 23 м/с, в предгорной и горной зоне МО Сочи сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, очень сильный снег, 14−15 февраля в горных районах выше 1500 м, в горах Сочи выше 1000 м лавиноопасно, 16 февраля в районе Анапа-Геленджик ветер до 23 м/с, в районе Новороссийска до 28 м/с.

20:36 14.02.2021 По данным Гидрометцентра, 14−16 февраля в Крыму аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−8°. В Адыгее 14−16 февраля сильные осадки (снег, мокрый снег), 14−15 февраля в горных районах выше 1500 м лавиноопасно.

05:21 15.02.2021 В Приморье в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности. Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, где бушует метель, организовать оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях. Об этом: В Приморье отменяют занятия в школах из-за метели

06:02 15.02.2021 На Сахалине, в Долинске, снежная глыба с крыши обрушилась прямо на коляску с ребёнком. Мужчине удалось собой закрыть двухмесячного сына. Читайте подробнее: На Сахалине снежная глыба с крыши упала на коляску с ребёнком

06:04 15.02.2021 В Челябинской области ожидается очередное похолодание. Такой прогноз дают синоптики. 14 февраля температура воздуха доходила в городе почти до нуля градусов. А к вечеру понедельника, 15-го, она может опуститься почти до минус 20, а затем опустится ниже этой отметки. Также 15 февраля ожидаются порывы сильного ветра. Об этом: В Челябинской области снова резко похолодает

06:53 15.02.2021 На Сахалине 16 и 17 февраля ожидается существенное ухудшение погоды. В районах области пройдёт сильный снег, ожидается ураганный ветер. Спасатели объявили экстренное предупреждение. Читайте подробнее: На Сахалине ожидаются очень сильный снег и ураганный ветер

07:26 15.02.2021 В Приморье в ночь на 15 февраля пришёл циклон, который смещается над Японским морем. На юге края идёт снег. В первую половину наступившей недели в регионе продолжится снег и метель. Читайте также: В Приморье циклон принёс пургу и снег

07:41 15.02.2021 В Перми 14 февраля из-за ненастья пришлось приостановить работу аэропорта. Из-за сильного снегопада и переохлаждённых осадков утром аэродром перестал принимать самолеты, сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино». Работа аэропорта была парализована пять часов — с 04:50 до 09:50 по местному времени (02:50 — 07:50 мск). Читайте: Снегопад парализовал работу аэропорта в Перми

07:49 15.02.2021 МЧС Приморья в связи с выходом глубокого циклона в Японское море во второй половине ночи 16 февраля в северной части предупреждает об очень быстром обледенении судов. Подробности в материале: МЧС Приморья рекомендовало судам не выходить в Японское море

07:51 15.02.2021 В Забайкальском крае ликвидируют аварию на водоводе, в результате которой без водоснабжения в мороз остались более 200 человек. Как сообщает сегодня, 15 февраля, пресс-служба краевого правительства, организован подвоз воды населению. По словам главы регионального министерства ЖКХ Ильи Золотухина, водовод перемерз на участке около двух километров. Из-за аварии перестали работать две водокачки. Читайте также: В забайкальском городе Шилка перемёрз водовод

07:52 15.02.2021 В Оренбургской области вечером 14 февраля из-за неблагоприятных условий не смог приземлиться самолет, который следовал из Сочи. Будучи над регионом, лайнер повернул в сторону Башкирии и совершил посадку в Уфе. Подробности в материале: Из-за ненастья самолёт из Сочи не смог приземлиться в Оренбурге

08:35 15.02.2021 Пятигорск. Антон Подгайко © ИА REGNUM

08:51 15.02.2021 По данным Среднесибирского УГМС, 16 февраля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы юго-восточного ветра 15−20 м/с, низовая метель, в Туруханском районе ночью порывы южного ветра 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.

09:27 15.02.2021 Последствия снегопадов, обрушившихся на Краснодарский край 14−15 февраля, устраняют в регионе, сообщили в пресс-службе администрации края. Сильные снегопады прошли в ночь на 15 февраля в западных, восточных, юго-восточных, центральных, южных районах, на черноморском побережье, а также в горном кластере города-курорта Сочи. В целом на магистралях региона работает 223 комбинированных машины, шесть автогрейдеров, 36 тракторов с плужным оборудованием, два погрузчика. В течение суток израсходовано 3453,3 тонны противогололедной смеси. Читайте подробнее: На Кубани устраняют последствия снегопадов

09:33 15.02.2021 Северная столица России в ближайшее время сможет не опасаться сильных морозов. К вечеру понедельника, 15 февраля, в Санкт-Петербург придет теплый атмосферный фронт, который немного «согреет» город на Неве и принесет снег. Подробности в материале: Теплый атмосферный фронт согреет Петербург

09:40 15.02.2021 В Омске работы по уборке снега, по заверению городских властей, ведутся интенсивно, однако дорожникам не хватает имеющейся техники. Мэр Омска Оксана Фадина предлагает добавить на уборку города от снега 43 млн рублей. Читайте также: На уборку Омска от снега могут добавить 43 млн рублей

09:42 15.02.2021 Сильный снегопад привел к изменениям в расписании международного аэропорта «Краснодар» 15 февраля. Задержано несколько рейсов на вылет и прилет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта. Читайте подробнее: В Краснодаре из-за снегопада закрыли аэропорт

09:44 15.02.2021 В Свердловскую область снова вернутся морозы. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России. Об этом: В Свердловской области вновь сильно похолодает

10:29 15.02.2021 Снегопад в Пятигорске. Антон Подгайко © ИА REGNUM

10:41 15.02.2021 Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил чиновникам начать новую рабочую неделю с уборки снега у школ, детских садов и других социальных объектов региона, оказавшихся в снежном «плену» после обильных осадков. Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов предложил горожанам помочь коммунальщикам в уборке снега в рамках флешмоба «Снежная битва». Об этом: Калужский губернатор отправил чиновников на чистку улиц от снежных завалов