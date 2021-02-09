Москва, 9 февраля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал руководителям регионов оказать содействие развитию малоформатной торговли, сообщает 9 февраля пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

Глава правительства подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли. В документе рекомендуется оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого, говорится в сообщении, нужно выделять удобные места для торговли, а также продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.

Власти регионов должны, согласно рекомендациям, обеспечить доступность торговых точек для потребителей товаров, а также увеличить число рынков, ярмарок и других торговых объектов. При этом места с наибольшей проходимостью нужно выделить тем продавцам, кто реализует продукцию с собственных огородов или хозяйств.

Также региональные власти должны устранить административные барьеры, в том числе и по ассортименту продукции.

Для принятия необходимых нормативных актов устанавливается срок в два месяца. Об этой работе необходимо предоставить информацию в Минпромторг, который подготовит итоговый доклад.