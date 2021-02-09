Москва, 9 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Открытие в России представительств крупных IT-компаний, соцсетей в Госдуме считают вопросом времени и предлагают ряд мер в случае их отказа.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

«Наши требования к иностранному бигтеху считаю полностью обоснованными. Открытие представительств — это вопрос времени, и в наших силах это ускорить», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

В случае отказа наиболее эффективной мерой парламентарий считает ограничение рекламных доходов, а также запрет на размещение рекламы российских юридических лиц.

«Есть несколько вариантов администрирования этого процесса, они обсуждаются. По моему мнению, эта мера эффективнее, чем, например, замедление трафика, потому что не затрагивает интересы большинства пользователей. Я не считаю, что это глобально повлияло бы на бизнес, рекламные бюджеты будут перераспределены на законопослушные площадки», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, иностранные социальные сети необходимо обязать на законодательном уровне создать юридические лица в России, заявила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.