Екатеринбург, 9 февраля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. У гостиницы «Большой Урал» в Екатеринбурге создали объёмный арт-объект, посвящённый теме ограждений. Об этом сообщили художники из команды «Спектр».

Группа «Спектр» Арт-объект «Сan't place this here»

По задумке авторов, опорная плита ПО-2 застряла в текстурах бетонного ограждения. На заборе размещена надпись «Сan't place this here», намекающая на то, что в городе уже достаточно ограждений и не стоит множить сущности.

Забор у «Большого Урала» является местом битвы уличных художников. С 2018 года с помощью своих рисунков там соревнуются лучшие авторы в сфере современного искусства. В частности, «баталия» велась между участниками фестивалей «Стенография» и «Карт-Бланш».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Спектр» изобразила в дополненной реальности арт-объект, напоминающий Екатеринбургу о снесённом народном памятнике — Краснознамённой группе с Орденом Ленина. Власти обещали вернуть демонтированную композицию в 2021 году.