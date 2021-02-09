Чебоксары, 9 февраля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Чувашии в январе доходы консолидированного бюджета составили 6,5 млрд рублей, в том числе собственные поступления сократились на 10,4%. Бюджет исполнен с профицитом. Это следует из доклада первого заместителя министра финансов Чувашии Ольги Метелевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Первый замминистра финансов Чувашии Ольга Метелева

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В январе в консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 6,501 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 2,038 млрд рублей, что на 10,4% меньше уровня января 2020 года. Замминистра уточнила, что «тенденция поступления собственных доходов схожа во всех регионах».

«Это связано с тем, что в первом квартале прошлого года распространение коронавирусной инфекции ещё не оказало существенного влияния на деятельность организаций. Также в прошлом году были оказаны преференции бизнесу, что будет оказывать, полагаем, некоторое влияние на выполнение бюджета», — сказала Ольга Метелева.

Cap.ru Исполнение бюджета в январе: данные минфина Чувашии

В январе израсходовано 2,718 млрд рублей, или 96,1% к уровню января прошлого года. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в размере 3,783 млрд рублей.

«Январь — особенный месяц. Очень большая работа в начале финансового года проводится по восстановлению остатков средств, заключению соглашений с муниципальными образованиями и учреждениями по предоставлению средств республиканского бюджета, идёт анализ потребностей в средствах с учётом освоения средств прошлого года», — отметила замминистра.

Cap.ru Исполнение бюджета в январе: данные минфина Чувашии

Отметим, что в 2021 году доходы консолидированного бюджета прогнозируются в размере 69,84 млрд рублей, расходы — в сумме 72,24 млрд рублей.