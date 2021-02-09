Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции к 9 февраля сделали 109 085 человек, что составляет 2% от численности постоянного населения города. При этом полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок с промежутком в 21 день, пока только 22 007 человек (0,4% от населения Петербурга).

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

С начала прививочной кампании в город поступило 218 642 комплекта вакцины, ее хватит, чтобы привить 4% населения. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 8 февраля составлял 72 072 комплекта.

Темпы вакцинации продолжают нарастать, отмечают в Межведомственном городском совете по борьбе с ковидом.

«В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинации в одном из торговых центров», — сообщил накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.