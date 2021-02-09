«ЮТэйр» до апреля прекращает полёты из Кургана в Москву
Курган, 9 февраля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Из Кургана в Москву самолёты авиакомпании «ЮТэйр» прекращают полёты до апреля. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.
Павел Латышов ИА Красная Весна
Самолет авиакомпании «ЮТэйр»
Причины отмены рейсов в авиакомпании «ЮТэйр» не называют.
Тем временем авиакомпания «Победа», наоборот, увеличивает число рейсов из Кургана в Москву, и со 2 мая они станут, согласно опубликованному расписанию, ежедневными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания S7 с мая запускает прямые рейсы из аэропорта Кургана в Сочи и Симферополь.