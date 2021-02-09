Ярославль, 9 февраля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Посетительница ярославского аквапарка, чьё фото в купальнике без разрешения выложили в соцсети, получит компенсацию морального вреда в три раза больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рыбинский городской суд присудил выплатить женщине 20 тысяч рублей. Посетительница отказалась выкупить фото, сделанные фотографом в аквапарке, после чего одна из фотографий появилась в сообществе аквапарка с подписью «Красивая?». Посетители оставили под ней унизительные комментарии.

Женщина первоначально требовала 400 тысяч рублей компенсации и осталась недовольна решением городского суда. 8 февраля Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию и повысил размер компенсации до 60 тысяч.