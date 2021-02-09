Калуга, 9 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Калужской области зафиксировано 42 случая заболевания COVID-19 среди педагогов. Новой коронавирусной инфекцией также заразились шесть учащихся, в связи с чем четыре класса переведены на дистанционное обучение, сообщает 9 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

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По словам руководителя ведомства, диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ) медиками установлен у 136 школьников, на дистанционное обучение переведено 14 классов.

Одновременно с 8 февраля вышли на очное обучение студенты всех вузов области, рассказал калужский министр.