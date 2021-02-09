Ярославль, 9 февраля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Ярославской области власти сокращают койки, перепрофилированные под приём больных с коронавирусом. Они переводятся в обычный режим работы, сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

В Ярославле с 7 февраля в клинической больнице имени Н.А.Семашко к штатной работе возвращаются 60 коек хирургического корпуса на улице Семашко, 7. В той же больнице на 20 акушерско-гинекологических койках на улице Гагарина с 5 февраля приостановлена госпитализация пациентов с ковидом и подозрением на него.

В инфекционной клинической больнице с 5 февраля по мере освобождения сокращаются 20 дополнительно развернутых коек для приёма коронавирусных больных. Ещё 4 перепрофилированные койки возвращаются к штатной работе.

В клинической больнице № 2 с 5 февраля на улице Попова постепенно приостанавливается госпитализация на 20 перепрофилированных койках. Они переводятся в обычный режим.

В клинической больнице № 3 также с 5 февраля сокращаются 15 дополнительно развернутых коек на улице Маяковского, а с 8 февраля 52 перепрофилированные койки на улице Здоровья возвращаются к штатному режиму. Идёт сокращение ковид-коек и в центральных районных больницах.

Во всех больницах при плановой госпитализации обязательны осмотр терапевта, термометрия и пульсоксиметрия. Посещать пациентов на стационарном лечении пока запрещено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество пациентов ковид-отделений в начале февраля снизилось в Ярославской области более чем на 40% по сравнению с декабрьским пиком.