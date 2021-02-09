Красноярск, 9 февраля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Кировском районе Красноярска будет создан центр здоровья и отдыха с уличным термальным бассейном. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Admkrsk.ru «Красноярские термы», эскиз

Перспективы создания центра здоровья и отдыха «Красноярские термы» мэр города Сергей Ерёмин в ходе заседания инвестиционного комитета 8 февраля обсудил с гендиректором индустриального парка «Красный Яр» Александром Сиваевым.

Планируется, что центр здоровья разместится в современном двухэтажном здании, предназначенном для проведения разнообразных профилактических и оздоровительных банных процедур. Также он будет включать в себя уличный термальный бассейн.

Ввод центра здоровья и отдыха запланирован на 2022 год.

«Идея создать досуговый центр с открытым круглогодичным бассейном в сибирском городе звучит фантастично, но в нескольких уральских городах такой проект уже успешно реализован. Уверен, что термы придутся по душе горожанам», — прокомментировал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Центр здоровья и отдыха должен появиться на участке возле парка «Сибсталь», в окружении жилого массива.

Глава города и руководитель компании-инвестора подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени появится крупный центр для образования и досуга инвалидов.

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