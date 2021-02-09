Казань, 9 февраля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил многомиллионный иск к АО «Казанский Гипронииавиапром», которое позиционируется как головной институт, выполняющий цикл работ по модернизации материальной базы предприятий авиационной промышленности, приборостроения и радиоэлектроники. Иск начнут рассматривать 12 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Претензии от АО «Ассоциация научно-технического сотрудничества «Тестрон» из Санкт-Петербурга поступили в суд 29 января 2021 года, а 7 февраля стало известно о принятии иска судьёй Сотовым. В основе спора лежит требование «о взыскании 25 528 520 руб. долга, 1 464 006 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами». Детали претензий пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года АО «Казанский Гипронииавиапром» получило иск от компании «Отечественные системы и технологии». Тогда размер требований составил более 700,1 млн рублей. Позднее заявление, в котором сумма фигурировала как неосновательное обогащение, вернули заявителю.