Красноярск, 9 февраля, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края отказал ООО «Красэнергострой» во взыскании более 47 млн рублей с Российской Федерации в лице Минфина РФ. Заявленная сумма фигурировала как неосновательное обогащение. Решение судьи Медведевой ещё может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Сайга20К Богучанская ГЭС

Подробное решение пока не изготовлено, мотивировки суда неизвестны. Истцу также вернули из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 172 542 рублей.

Иск был подан в августе 2020 года. В нём компания требовала взыскать более 47,762 млн рублей «неосновательного обогащения в виде процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2012 по 26.06.2019 года, начисленных на сумму убытков в размере 80 002 356 рублей, взысканных по решению Арбитражного суда Красноярского края от 22.06.2018 года по делу №А33−25 725/2015».

Упомянутый в деле иск касался взыскания убытков, которые, по мнению «Красэнергостроя», были причинены компании в ходе затопления при подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС. В ноябре 2018 года при пересмотре дела Минфин России заявил, что вопрос «компенсации стоимости затопленного имущества общества разрешен в деле №А33−10 063/2012 и частично возмещён ОАО «Богучанская ГЭС»», то есть требования предъявляются повторно.

В апелляционной жалобе Минстроя РФ также уточнялось, что «наполнение ложа водохранилища Богучанской ГЭС произведено в результате планомерных действий уполномоченных органов и являлось общеизвестным фактом», потому, приобретая участок и имущество, компания могла предвидеть затопление территории. Сослалось ведомство и на то, что экспертиза оценки стоимости имущества была проведена «с нарушением законодательства», да и срок исковой давности истцом был пропущен.

При пересмотре дела в удовлетворении иска ООО «Красэнергострой» было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2011 года «Красэнергострой» было собственником участка площадью 19 700 кв. м. В иске уточнялось, что на принадлежащем ООО участке была расположена лесоперерабатывающая база.