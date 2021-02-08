Москва, 9 февраля, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Наибольший уровень загрязнённости питьевой воды наблюдается в Свердловской, Архангельской, Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях, говорится в материалах Счётной палаты России по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012−2020 годы.

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Аудиторы отметили, что на «лидера» по показателю загрязнённости — Свердловскую область — приходится наибольшее число случаев экстремального загрязнения воды.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения», — говорится в отчёте.

В Счётной палате подчеркнули также, что названные регионы не проводили экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО). В ряде других регионов такая программа была реализована, но с минимальной эффективностью.