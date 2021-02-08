Сараево, 9 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. После того как президент США Джо Байден 4 февраля в ходе речи в Госдепартаменте обозначил приоритеты внешнеполитического курса страны, стало понятно, что Америка возвращается к своей политике интервенционизма. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

По словам эксперта, для России это означает еще более активное вмешательство США в ее внутреннюю политику и попытку организации очередной цветной революции, теперь уже на ее территории.

«В 2011 году, когда Байден находился на посту вице-президента США, Америка уже предприняла одну такую попытку. Это были события на Болотной площади. И в 2011, и в 2012 году посольство США активно вмешивалось во внутренние дела России, но тогда эта попытка провалилась», — напомнил Перишич.

По мнению политолога, Байден попытается сменить власть в Москве. «В отличие от предыдущей администрации Трампа, которая рассматривала Россию прежде всего с геополитической точки зрения и старалась воспрепятствовать ее сотрудничеству с Европой через блокировку трубопровода «Северный поток — 2», администрация Байдена напрямую будет вмешиваться в предстоящие российские парламентские выборы», — отметил он. Перишич считает, что Алексей Навальный вернулся в Россию именно для этого.

При этом политолог отметил, что, попытка проведения цветной революции в России в 2011 году провалилась, но в Киеве подобный сценарий сработал в 2014 году. «Вспомним роль Виктории Нуланд в событиях на майдане. Мы теперь в американской администрации видим тех же людей, которые участвовали в организации майдана, и которые теперь попытаются дестабилизировать власть Владимира Путина», — рассказал Перишич.

Американской администрации в настоящее время идет на руку общее настроение населения после затяжной пандемии коронавируса. «Пандемия нанесла ущерб российской экономике в том числе. Может, не такой сильный, как экономикам западных стран, но и в России отмечается определенный экономический спад. Он повлияет на благосостояние граждан страны, и США попытаются использовать это недовольство против российских властей. Предстоящие парламентские выборы — это их шанс поставить под вопрос легитимность власти Владимира Путина», — добавил он.

По словам эксперта, хотя политика США по отношению к России при Байдене будет направлена лично против Путина, существует и второй важный момент, который также влияет на эту политику — идеологический.

«Россия в идеологическом плане не вписывается в неолиберальную систему ценностей. Может быть, взгляды на капитализм и труд в современной России совпадают со взглядами Запада, но с 2013 года Россия в плане ценностей стала возвращаться к своим традициям. В это время в России появились два закона — один касался недопустимости оскорбления религиозных чувств верующих, второй запретил пропаганду ЛГБТ. Тогда Запад начал большую кампанию с целью очернить не только Путина, но и всю Россию. США не могут простить Россию за то, что она выпадает из идеологической матрицы глобализма», — считает Перишич.

Сербский политолог отметил, что балканский регион также ощутит последствия прихода к власти в США Джо Байдена.

«Параллельно с попытками внутренней дестабилизации России США будут усиливать свое присутствие на Украине и в Грузии. А третий круг американского давления на Россию — это Балканы, прежде всего Босния и Герцеговина и другие страны так называемых Западных Балкан», — полагает он.

Перишич напомнил, что в проекте стратегии НАТО на период с 2020 по 2030 год упоминаются по отдельности всего несколько стран. Среди них — Россия как главный враг НАТО, затем Китай, а в Европе — Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и страны Западных Балкан.

«Североатлантический альянс сфокусировался на Балканах прежде всего из-за Боснии и Герцеговины, вернее, Республики Сербской, которая считается плацдармом российского влияния в регионе, даже больше, чем и сама Сербия. Поэтому идет демонизация личности ее лидера Милорада Додика. Если бы Байден не сосредоточился на России, ему не была бы так важна Республика Сербская. Посмотрим, как этот процесс будет развиваться, но Республика Сербская уже ощущает, что давление на нее усиливается. В 2022 году пройдут выборы в Боснии и Герцеговине, и мне кажется, что они будут использованы для уничтожения Республики Сербской», — подытожил Срджан Перишич.