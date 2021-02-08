Москва, 8 февраля, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram смог стать самым загружаемым мобильным приложением в мире благодаря защите конфиденциальности пользователей. Об этом заявил 8 февраля основатель мессенджера Павел Дуров.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

По его словам, в течение последних 7,5 лет Telegram стабильно поднимался в рейтингах популярных приложений. С момента запуска в 2013 году база его пользователей росла более чем на 40% ежегодно.

«В чём наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — написал Дуров в своём канале.

Основатель Telegram выразил мнение, что такой подход поможет достичь успеха в любой сфере человеческой деятельности, будь то «спорт, ведение блога, искусство, программирование, бизнес или учёба».

«Любой, кто остаётся верным своим ценностям и прилагает целенаправленные усилия в течение долгого времени, обязательно добьется успеха в своей области», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав такие популярные мессенджеры и социальные сети, как TikTok, Signal, Facebook и WhatsApp.

По данным компании Sensor Tower, специализирующейся на аналитике цифровых рынков, за месяц Telegram был скачан и установлен 63 миллиона раз, что почти в четыре раза превысило его показатель за январь прошлого года.

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