Бергамо, Италия, 8 февраля, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Итальянская «Аталанта» на своем официальном сайте подвела итоги голосования за звание лучшего игрока команды в январе.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В финале голосования столкнулись Алексей Мирачнук и Кристиан Ромеро.

В первые минуты голосования в нем лидировал аргентинский защитник, но позже, благодаря российским подписчикам официального аккаунта «Аталанты» в инстаграме, россиян смог опередить своего соперника и набрал в два раза больше голосов. Алексей набрал 84% всех голосов.

В фейсбуке болельщики отдали предпочтение Ромеро, который набрал 86% против 14% у Алексея. 2,3 тысячи голосов были отданы за аргентинца, когда в пользу россиянина проголосовало 355 человек.

Сегодня, 8 февраля, «Аталанта» подвела итоги голосования во всех социальных сетях, подтвердив, что победу за звание лучшего игрока января в составе команды из Бергамо одержал Алексей Миранчук.