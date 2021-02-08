Луганск, 8 февраля, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли район города Первомайска (ЛНР) из миномётов вечером 8 февраля, сообщили в управлении Народной милиции республики.

Dpsu.gov.ua Украинский миномётчик

Огонь вёлся с позиций, находящихся вблизи населённого пункта Катериновка. По ЛНР ВСУ стреляли из миномётов калибра 82 мм (одна мина) и автоматического станкового гранатомёта (четыре гранаты).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 февраля в Золотом-5 (ЛНР) получило повреждение здание школы из-за обстрела ВСУ. Обстрел вёлся из стрелкового оружия.